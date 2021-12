OnlyOffice Docs: Online-Office-Suite für gemeinsames Arbeiten

Starke MS-Office-Alternative

Effiziente Teamarbeit ohne Hindernisse

Willkommen bei ONLYOFFICE - Kostenlose Office-Suite

Sicheres Arbeiten in der Cloud

Individuell anpassbare Office-Lösung

Flexible Integrationsmöglichkeiten

ONLYOFFICE Docs ist eine Open-Source-Software für das Erstellen von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen. Die Schwerpunkte der leistungsstarken Office-Suite liegen auf dem gemeinsamen Arbeiten und der Datensicherheit in der Cloud.Das webasierte Büropaket kann hierfür auf einem eigenen Server bereitgestellt und komfortabel in bereits genutzte Plattformen integriert werden. Weitere Stärken der Software sind ihre hohe Kompatibilität zu gängigen Dokumentenformaten und flexiblen Personalisierungsoptionen.ONLYOFFICE Docs umfasst Anwendungen zum Erstellen, Öffnen und Bearbeiten von Dokumenten, Tabellen sowie Präsentationen. Die Suite stellt Nutzern zahlreiche Werkzeuge bereit, etwa zur Formatierung von Texten, zum Einfügen von Objekten oder eine Rechtschreibprüfung. Für Tabellen sind mehr als 400 Funktionen und Formeln sowie zahlreiche Vorlagen verfügbar.Selbstverständlich gibt es auch Werkzeuge zum Generieren von Diagrammen und Makros. Darüber hinaus lässt sich der Funktionsumfang mit zahlreichen Plug-ins erweitern. Durch diese können zum Beispiel Dienste wie der Online-Übersetzer DeepL oder die Blogging-Plattform WordPress nahtlos integriert werden.In Sachen Kompatibilität müssen ebenfalls keinerlei Abstriche gemacht werden, denn ONLYOFFICE Docs bietet eine vollständige Unterstützung der OOXML-Formate .docx, .xlsx, .pptx sowie für die Formate .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .pdf, .txt, .rtf, .html, .epub und .csv.Eine besondere Stärke von ONLYOFFICE Docs ist die Zusammenarbeit in kleineren und größeren Teams. Nutzer können plattformunabhängig gemeinsam an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen arbeiten. Hierfür stehen zwei verschiedene Modi zur Auswahl, bei welchen Teilnehmer Änderungen entweder in Echtzeit mitverfolgen oder diese erst beim Speichern des Dokuments durch den Autor sehen.ONLYOFFICE Docs macht es zudem einfach, individuelle Berechtigungen festzulegen und so etwa dem gesamten Team oder nur kleineren Gruppen den Zugriff auf Dokumente und Funktionen zu gestatten. Neben einem Vollzugriff ist es dadurch auch möglich, Dokumente nur zur Ansicht und Korrektur freizugeben oder lediglich Kommentare zuzulassen. Sogar der Zugriff auf Funktionen zum Kopieren, Herunterladen oder Drucken kann gesperrt werden. Dank Versionierung lassen sich Änderungen an Dokumenten problemlos selbst über einen längeren Zeitraum verfolgen und gegebenenfalls rückgängig machen.In Hinblick auf die Datensicherheit wird ONLYOFFICE Docs höchsten Ansprüchen gerecht. Hier setzt die Software zunächst auf den sicheren AES-256-Algorithmus, um ruhende Daten zu schützen und beispielsweise Brute-Force-Angriffe abzuwehren. Der vollständige Datenverkehr wird über das HTTPS-Protokoll verschlüsselt, außerdem verhindert der JSON Web Token, dass unbefugte Nutzer auf Dokumente zugreifen können. Gut zu wissen: ONLYOFFICE Docs ist HIPAA-Konform und hält die DSGVO ein.Die Benutzeroberfläche von ONLYOFFICE Docs ist flexibel anpassbar und kann so auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden. Beispielsweise sind die Editoren auf 100, 125, 150 oder 200 Prozent skalierbar - dadurch wird das Arbeiten sowohl auf großen als auch kleinen Bildschirmen deutlich komfortabler. Der Dunkelmodus unterstützt Nutzer, die in schlecht beleuchteten Räumen arbeiten. Eine offen gehaltene API-Dokumentation macht es sogar möglich, etwa Logos und Links auszutauschen oder nicht gewünschte Bedienelemente zu entfernen.ONLYOFFICE Docs wird in drei unterschiedlichen Editionen angeboten . Während Unternehmen kostenlos 30-tägige Testversionen der Enterprise- und Developer-Versionen anfordern können, steht mit der Community-Edition auch eine kostenlose Variante bereit. Letztere wird über den Download-Button in der Version 6.4.2 angeboten.In allen Fällen ist ein problemloses Verbinden mit verschiedenen Cloud-Diensten wie Nextcloud, ownCloud, moodle, Alfresco, Seafile, eXo oder Pydio möglich. Hierfür sind entsprechende Integrations-Apps verfügbar, zudem wird das WOPI-Protokoll unterstützt.Vor der Installation müssen die Systemanforderungen beachtet und eine Datenbank erstellt werden. Details hierzu inklusive einer ausführlichen und bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung stehen im ONLYOFFICE-Helpcenter bereit. Zusätzlich gibt es ONLYOFFICE noch in Form von Desktop-Editoren für Windows, Linux und Mac OS sowie für mobile Geräte mit Android und iOS. ONLYOFFICE Docs kann außerdem als Teil der Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE Workspace bereitgestellt werden.