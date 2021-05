ShowKeyPlus Download - Windows-Lizenzschlüssel auslesen

ShowKeyPlus Download & Installation

Windows-Lizenz unkompliziert abrufen

Lizenzschlüssel von Backups herausfinden

Mit dem Download von ShowKeyPlus lesen Sie den Lizenzschlüssel Ihrer Windows-In­stal­la­tion aus und erhalten weitere Details zum genutzten Betriebssystem.Neben dem Lizenzschlüssel zeigt ShowKeyPlus 1.1.15 auch die genaue Bezeichnung Ihrer Windows-Version und Ihre Produkt-ID an. Außerdem lassen sich mit dem Open-Source-Tool auch die Schlüssel von Windows-Backups auslesen oder ein vorhandener Produktschlüssel eindeutig einer bestimmten Edition von Windows zuordnen.ShowKeyPlus unterstützt die Betriebssysteme Windows 8 und Windows 10 . In der ZIP-Datei sind separate Programmversionen für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme enthalten. In beiden Fällen ist keine Installation erforderlich, sodass das kleine Tool direkt gestartet werden kann.Beim Start kann es vorkommen, dass Microsoft Defender SmartScreen das Ausführen von ShowKeyPlus zunächst verhindert. In diesem Fall muss im Hinweisfenster auf "Weitere Informationen" und dann "Trotzdem ausführen" geklickt werden.Nach dem Start liest ShowKeyPlus den Lizenzschlüssel der aktuell genutzten Windows-In­stal­la­tion aus und zeigt diesen zusammen mit dem Produktnamen, der Produkt-ID und der ge­nau­en Versionsnummer an. Dies gilt auch für OEM-Schlüssel. Mit einem Klick auf "Save" kön­nen die angezeigten Informationen zur weiteren Verwendung als Textdatei auf der Fest­plat­te gespeichert werden.Zu beachten gilt, dass nicht in allen Fällen ein individueller Schlüssel ausgegeben werden kann - etwa besitzen Nutzer, die kostenlos auf Windows 10 aktualisiert haben, eine ein­deu­ti­ge digitale Lizenz und sehen in ShowKeyPlus dann nur einen generischen Schlüssel.Mit der Funktion "Check Edition" ordnet ShowKeyPlus einen bekannten Produktschlüssel nach der Eingabe der entsprechenden Windows-Edition zu. Über "Retrieve Key" kann der Schlüssel eines Windows-Backups aus­ge­le­sen werden. Hierzu ist es notwendig, den Pfad zum Registry-Hive "SOFTWARE" anzugeben. Dieser befindet sich in der Regel Verzeichnis "Windows\System32\config\" der Sicherung.Ähnliche Programme gibt es beispielsweise mit Windows Product Key Viewer Windows Product Key Finder oder ProduKey