Steuern sparen

Weitere Funktionen

Kostenlose Testversion und Alternativen

Das Programm SteuerSparErklärung in der Version 29.23.23 verspricht die schnelle und einfache Erstellung von Einkommenssteuererklärungen für das Steuerjahr 2022. Die Software funktioniert nach dem Frage-Antwort-Prinzip und geleitet so durch das Prozedere. Automatische Optimierung für maximale Steuerrückzahlung, Steuertipps und Plausibilitätsprüfung gehen bei der Bearbeitung zusätzlich zur Hand.Die SteuerSparErklärung fragt Schritt für Schritt alle relevanten Daten ab und findet automatisch Steuererleichterungen und schlägt Optimierungsmöglichkeiten vor. Dabei wird in Echtzeit stets die Auswirkung auf die Steuererstattung angezeigt und etwaige Fehler aufgedeckt. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Daten als elektronische Steuererklärung (ELSTER) an das jeweilige Finanzamt zu übermitteln oder die ausgefüllten Formulare auszudrucken.Das Programm bietet außerdem einen Manager zur digitalen Verwaltung von Belegen inklusive optischer Zeichenerkennung (OCR), mit der gescannte Dokumente ausgelesen und Werte übernommen werden können. Über die vorausgefüllte Steuererklärung können zudem von Arbeitgeber, Rententräger oder Versicherungen gemeldete Daten wie die Lohnsteuerbescheinigung über ELSTER in die SteuerSparErklärung übernommen werden.Neben der eigentlichen Einkommenssteuererklärung sind zudem noch weitere Features mit an Bord, unter anderem die einheitliche und gesonderte Feststellung für Gemeinschaften, Antrag auf Lohnsteuerermäßigung, Gewinnermittlung, Abholung des elektronischen Steuerbescheids, Videos und Hilfen sowie fortlaufende Produkt-Updates.Bei der hier angebotenen Ausführung von SteuerSparErklärung handelt es sich um eine kostenlose Testversion, die einigen Einschränkungen unterliegt. So fehlen etwa Druckmöglichkeit, die Unterstützung für die elektronische Steuererklärung und Musterbriefe. Für die volle Funktionalität muss über die Herstellerseite eine kostenpflichtige Lizenz bezogen werden, bei der dann praktischerweise alle getätigten Angaben aus der Testversion übernommen werden. Dort gibt es auch eine Mac-Version zum Herunterladen.Alternativen zur SteuerSparErklärung gibt es beispielsweise mit dem WISO Steuer-Sparbuch oder dem offiziellen ElsterFormular der Finanzämter, das jedoch weitestgehend ohne Hilfestellungen auskommt.