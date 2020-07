ManicTime - Zeitmanagement-Software

Zeiten im Blick

Mit dem in der Standard-Edition kostenlosen ManicTime 4.5.6 lässt sich aufzeichnen, wie lange Anwendungen am PC laufen oder Dokumente und Internetseiten betrachtet werden. Es lassen sich zudem Arbeitszeiten mit Tags und Kommentaren versehen, sodass diese genau festgehalten werden können.Anhand von Zeitleisten listet die Software jedwede Aktivität sowie Inaktivität sekunden­genau auf und verschafft so eine Übersicht zu den angefallenen Zeiten. Über die Statistik-Funktion lassen sich Kriterien wie die am meisten genutzten Anwendungen oder die Dauer der Arbeitszeit am PC kalendarisch aufzeigen.Die erfassten Zeiten können über eine Si­cher­ungs­datei oder im CSV-Format lokal abgespeichert werden. Das Programm lässt sich darüber hinaus über diverse Plug-ins erweitern, etwa für die Anzeige der Dauer von Chats über Skype. Die Freeware-Version bietet ansonsten lediglich einen begrenzten Funktionsumfang.Im Download enthalten ist allerdings eine 15-tägige Testphase der kostenpflichtigen Professional-Version, die viele weitere Features bietet, darunter Server-Funktionalität, definierbare Regeln für Tags und eine umfangreiche Report-Funktion. Auf der Hersteller­webseite gibt es außerdem eine portable Version zum Herunterladen.