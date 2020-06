Bandizip Download - Schnelle Archivierungssoftware

Bandizip Download & Installation

Flotter Packer

Bandizip vs 7zip und weitere Archivierungssoftware

Mit dem Download von Bandizip öffnen Sie unter Windows 10 Archive wie ZIP, RAR oder 7Z und komprimieren beliebige Dateien in ein platzsparendes Format.Bandizip überzeugt im Vergleich zu ähnlichen Programmen durch eine hohe Geschwindigkeit beim Umgang mit Archiven und eine breitgefächerte Formatunterstützung. Aktuell steht Bandizip in der kostenlosen Standard-Version in der Version 7.09 zum Download bereit.Bandizip unterstützt die Betriebssysteme Windows 10, 7, 8, 8.1 und Vista (jeweils 32-Bit/64-Bit). Über die Einstellungen kann das Programm nach dem ersten Start in das Kontextmenü von Windows integriert werden, wodurch sich gepackte Dateien schneller entpacken oder neue Archive angelegt werden können.Zu beachten gilt: Ab der Version 7.0 wird in der kostenfreien Version Werbung eingeblendet. Außerdem gibt es das Tool auch in kostenpflichtigen Professional- und Enterprise-Editionen mit erweitertem Funktionsumfang. Dazu gehören etwa ein Passwortmanager und ein Werkzeug zum Reparieren beschädigter Archive. Auf der offiziellen Webseite gibt es einen Vergleich der drei Versionen Bandizip kann nahezu alle gängigen Archivformate öffnen und und listet zu den komprimierten Dateien zusätzliche Informationen wie die Original- und komprimierte Größe auf. Ein Vorschaufenster zeigt beispielsweise Bilddateien an, ohne dass diese zuvor entpackt werden müssen. Die Software unterstützt dabei sogar Unicode, sodass selbst Datei- und Ordnernamen mit Zeichen aus anderen Schriftkulturen korrekt dargestellt werden.Neue Archive erstellen Sie wahlweise in den Formaten ZIP, ZIPX, TAR, TGZ, 7Z, LZH, ISO oder EXE. Die maximale Dateigröße lässt sich frei festlegen, wodurch größere Archive dann automatisch in mehrere Dateien aufgeteilt werden. Dies vereinfacht zum Beispiel das anschließende Brennen der Archive auf CDs oder DVDs. Ebenfalls bestimmen Sie den Kompressionslevel und schützen das Archiv auf Wunsch mit einem Passwort oder einer ZipCrypto- und AES-256-Verschlüsselung.Dank Multi-Core-Unterstützung und einer Funktion namens "Hochgeschwindigkeits-Komprimierung" arbeitet Bandizip angenehm schnell. Letzteres Feature sorgt dafür, dass schlecht komprimierbare Dateien wie Videos oder Archive nicht (erneut) komprimiert werden.Da sich Bandizip auch in das Kontextmenü von Windows integriert, haben Sie jederzeit schnellen Zugriff auf die Funktionen zum Packen und Entpacken von Dateien. Über eine Vorschaufunktion sehen Sie bereits im Kontextmenü, welche Dateien in einem Archiv enthalten sind. Eine weitere Besonderheit: Bandizip kann über das Kontextmenü markierte Dateien und Ordner in jeweils einzelne Archive packen.Bandizip ist ein einfach zu bedienendes und funktionales Packprogramm, das sich nicht vor bekannteren Alternativen wie 7zip WinRar oder WinZip zu verstecken braucht. Wer häufig größere Videodateien komprimiert, profitiert außerdem von der Hochgeschwindigkeits-Kom­pri­mie­rung, die bei der Konkurrenz nicht zu finden ist.