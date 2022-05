ExperienceIndexOK Download - Leistungsindex auslesen

Windows-Leistungsindex auch unter Windows 10 und Windows 11

Mit dem kostenlosen ExperienceIndexOK Download zeigen Sie die Ergebnisse deswieder grafisch an.Der Leistungsindex bewertet die Performance der wichtigsten Hardware-Komponenten eines PCs und gibt so Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Systems, etwa für Desktop-Anwendungen und Spiele. Neben der Darstellung des letzten Ergebnisses kann ExperienceIndexOK auch eine Neubewertung des Computers anstoßen. Hier bieten wir die aktuelle Version 3.91 der Freeware an.ExperienceIndexOK ist nur wenige Kilobyte groß und erfordert keine Installation. Daher kann das Tool direkt nach dem Entpacken des Archivs gestartet werden und eignet sich auch für den schnellen Test weiterer Rechner von einem USB-Stick aus. Der Download ist in separaten Versionen für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme verfügbar.Theoretisch sollte die Software unter allen Windows-Versionen laufen, bei denen der Leistungsindex berechnet wird (ab Windows Vista), sie richtet sich jedoch in erster Linie an Nutzer, die Windows 8.1, Windows 10 oder Windows 11 verwenden, da hier der Leistungsindex zwar berechnet, aber nicht grafisch ausgegeben wird.Nach dem Start zeigt ExperienceIndexOK direkt die Ergebnisse des letzten Leistungsindex-Tests an. Diese setzen sich aus Teilbewertungen für den Prozessor, den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte und die primäre Festplatte zusammen. Die Gesamtbewertung entspricht letztendlich der niedrigsten Teilbewertung. Über die Funktionstartet die Software den Leistungsindex-Test erneut und aktualisiert im Anschluss die dargestellten Ergebnisse.Optisch orientiert sich ExperienceIndexOK am grafischen Leistungsindex von Windows Vista und Windows 7. Über das Menü stehen zusätzliche Funktionen bereit, etwa kann das Ergebnis als Bilddatei gespeichert werden. Außerdem finden sich hier Verknüpfungen zum Task-Manager, zu den Systemeinstellungen, zur Datenträgerverwaltung oder zur Laufwerksoptimierung.Ein sehr ähnliches Programm gibt es mit dem ebenfalls kostenlosen ChrisPC Win Experience Index , welches jedoch eine Installation voraussetzt.