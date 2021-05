Mozilla: Nächste Woche zeigt sich Firefox in erneuertem Design

"Heat Map" der Nutzung im Mittelpunkt

Bei Mozillas Browser Firefox steht demnächst wieder eine größere optische Überarbeitung auf dem Programm, diese wird bereits seit einer Weile unter dem Codenamen Proton entwickelt. Nun gab Mozilla bekannt, wann das neue Interface für die Öffentlichkeit freigegeben wird, nämlich in einer Woche.Am 1. Juni beginnt bei Firefox eine neue Ära, denn an diesem Tag wird der Browser mit Version 89 seine neue Benutzeroberfläche erhalten. Erste Blicke auf einzelne Elemente konnte man schon bisher über die Nightly-Builds von Firefox bekommen, dazu zählten etwa eine neue Tabs-Optik, die mit einer abgerundeten und hervorgehobenen Fläche arbeitet.In einem neuen Video stellt Mozilla die Neuerungen näher vor. Selena Deckelmann, Senior Vice President bei Firefox, meint, dass es Teile des Browsers gegeben habe, bei denen man das Gefühl hatte, dass sie einen Refresh erfordern. Im Laufe der Zeit hätten sich viele Kleinigkeiten angesammelt, die man ansprechen musste, so Deckelmann. Ihr Kollege Mikal Lewis, Senior Director, beschreibt die Neuerungen als "Sammlung tausender Investitionen, die sich zu einem zusammenhängenden Ganzen" zusammenfügen.Was genau angesprochen wurde bzw. worauf sich Mozilla konzentriert hat, kann man am besten über eine Heat Map erkennen. Denn dort werden jene Bereiche rot und orange dargestellt, die besonders häufig verwendet werden, blau bis violett sind jene Teile, die für Nutzer zuletzt eine geringere Relevanz hatten.Insgesamt will Mozilla das Nutzungserlebnis straffen, man soll also mit weniger Klicks zum Ziel kommen. Auch soll die Nutzung "ruhiger" sein, das bedeutet u. a., dass Nutzer künftig weniger Benachrichtigungen zu sehen bekommen werden. Allzu viele Details zu den Neuerungen kann man im offiziellen Blogbeitrag dazu nicht finden, man wird sich also ein Stück weit überraschen lassen müssen. Deckelmann deutet im Video zudem an, dass die Änderungen noch nicht abgeschlossen sind und auch noch in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen.