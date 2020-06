Eraser - Dateien und Ordner sicher löschen

Sichere Datenvernichtung

Anpassbarkeit und Alternative

Mit dem kleinen Tool Eraser in der Version 6.2.0.2989 lassen sich Dateien und Ordner von Datenträgern löschen, sodass diese nicht mehr wiederhergestellt werden können. Anders als die Löschfunktion von Windows, welche lediglich den Verweis aus dem Dateisystem entfernt, überschreibt die Freeware direkt Sektoren auf Festplatte und Co. mit zufälligen Daten.Die Ausführung eines Löschvorgangs funktioniert bei Eraser über einen Aufgabenplaner, mit dem sich sofortige, manuelle, beim Systemstart auszuführende sowie wiederkehrende Löschaufträge erstellen lassen - so lässt sich beispielsweise nach Tag oder Uhrzeit der Papierkorb von Windows auch automatisiert und sicher löschen.Neben einzelnen Dateien und Ordnern kann das englischsprachige Open-Source-Tool auch ungenutzten Speicherplatz sowie ganze Partitionen überschreiben und Dateien zwischen Datenträgern rückstandslos verschieben. Für das sichere Löschen stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, darunter die Gutmann-Methode mit 35 Durchläufen. Allerdings gelten bei Magnetfestplatten bereits deutlich weniger Durchläufe als sicher, was auch den Zeitaufwand mindert. Bei Flash-Speichern wie SSDs gestaltet sich die Sache prinzipbedingt durch das Wear-Leveling eher schwierig.Darüber hinaus können unter "Settings" per Rechtsklick auf das Plug-in "Default Erasure Methods and PRNGs" auch eigene Löschmethoden erstellt werden und weiter oben die zu löschende Datei mit einer auswählbaren ersetzt werden. Für einen komfortablen Zugriff integriert sich Eraser standardmäßig in das Kontextmenü und steht so per Rechtsklick immer schnell parat, was sich über die Einstellungen auch deaktivieren lässt. Eine ebenfalls kostenlose Alternative zu Eraser mit vergleichbaren Funktionen gibt es beispielsweise mit Secure Eraser