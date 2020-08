Yandex.Browser - Browser mit Virenscanner und Turbo-Modus

Intelligente Suche

Der russische Suchmaschinenriese Yandex bietet mit dem Yandex.Browser eine Browser-Software an, die sich unter anderem durch einen integrierten Virenscanner und einen Turbo-Modus von der Konkurrenz durch Chrome Firefox und Co. abheben soll. Aktuell ist die Software in der Version 20.8.2 erhältlich.So wie in Chrome dient auch die Adresszeile vom Yandex.Browser gleichzeitig als Suchleiste, sodass eingegebene Begriffe direkt in eine Websuche übernommen werden. Standardmäßig greift der Browser hierfür auf Bing zu, in den Einstellungen können jedoch auch andere Anbieter festgelegt werden. Die intelligente Suchleiste zeigt Ihnen bereits während der Eingabe passende Vorschläge an.Über eine Synchronisierungsfunktion können Lesezeichen, Kennwörter, Einstellungen und weitere Browserdaten mit anderen Installationen abgeglichen werden. Dafür ist allerdings ein Online-Konto bei Yandex notwendig. Zum Funktionsumfang gehören ebenso ein Taskmanager und ein Inkognito-Modus, der sensible Daten zusätzlich schützt - etwa durch das Blockieren bekannter Online-Tracker, sozialer Widgets oder Cookies von Drittanbietern.Unter dem Namen "Yandex Zen" ist in der Software eine intelligente Inhaltssuche enthalten, die selbstständig nach Videos, News und sonstigen Artikeln sucht, die den eigenen In­te­r­es­sen entsprechen. Wem diese Analyse des eigenen Surfverhaltens zu persönlich ist, der kann diese Funktionen natürlich auch abschalten.Ein integrierter Virenschutz überprüft außerdem alle heruntergeladenen Dateien auf Schädlinge. Weitere Schutzfunktionen stellen sicher, dass vertrauliche Informationen wie etwa Passwörter oder Bankverbindungsdaten selbst in öffentlichen WLANs geschützt sind.Für schnelles Surfen selbst bei langsamen Internetverbindungen bietet der Yandex.Browser einen Turbo-Modus, der immer dann automatisch aktiv wird, wenn die Ver­bin­dungs­ge­schwin­dig­keit einen bestimmen Schwel­len­wert erreicht. In diesem Modus werden dann etwa Videos vor der Übertragung komprimiert.Außerdem stehen mehr als 1500 zusätzlicher Erweiterungen bereit, mit denen sich der Browser um weitere Funktionen ausbauen lässt. Auch das Design der Benutzeroberfläche ist anpassbar und kann mithilfe zahlreicher Themes individualisiert werden.