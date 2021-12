mp3DirectCut Download - MP3 verlustfrei schneiden

mp3DirectCut Download & Installation

Mit mp3DirectCut schneiden ohne umzuwandeln

Mehr als nur MP3 Dateien schneiden

Kompakter MP3-Editor

Mit dem Download des kostenlosen mp3DirectCut schneiden und bearbeiten Sie MP3-Dateien ohne zusätzliches Umwandeln und ohne Verlust der Tonqualität.Vor allem beim Schneiden größerer Dateien lässt sich so mit mp3DirectCut 2.35 viel Zeit sparen. Außerdem kann das Tool das Audiosignal einer beliebigen Quelle mitschneiden.mp3DirectCut unterstützt sämtliche Windows-Versionen (32-Bit/64-Bit) und ist dem Entwickler zufolge auch problemlos unter Linux mit Wine lauffähig. Die Installation erfolgt lediglich über ein selbstentpackendes Archiv. Die benötigten Daten können daher auch mit einem geeigneten Packprogramm extrahiert werden.Trotz seiner geringen Größe von nur rund einem Megabyte hat mp3DirectCut eine Reihe nützlicher Funktionen zum schnellen Bearbeiten von MP3-Dateien zu bieten. Die geöffnete Tonspur wird visuell anschaulich als Wellenform dargestellt, sodass sich bestimmte Stellen wie zum Beispiel Pausen schnell finden lassen.Mit der Maus lässt sich der gewünschte Bereich grob markieren, über die Buttons in der Menüleiste ist danach eine Frame-genaue Korrektur der Markierung möglich. Den markierten Bereich können Sie anschließend ausschneiden und - falls gewünscht - an anderer Stelle wieder einfügen. Mit der Funktion "Beschneiden" wird hingegen alles vor und nach der Markierung entfernt.Ferner ist mp3DirectCut in der Lage, die Lautstärke der geöffneten Dateien zu verändern oder diese zu normalisieren. Das Ein- und Ausblenden der Lautstärke kann ebenfalls realisiert werden. Pausen erkennt mp3DirectCut auf Wunsch auch automatisch, wobei sich die Länge der zu erkennenden Pausen einstellen lässt. Wer viele Dateien auf einmal bearbeiten möchte, profitiert von einer Serienfunktion. Die bearbeiteten MP3-Dateien speichert mp3DirectCut stets ohne erneutes Encodieren und somit verlustfrei ab.Neben MP3-Dateien kommt das Tool auch mit den Formaten MP2 (DVD, DVB) sowie AAC klar und unterstützt sogar Cue Sheets. Metadaten (ID3v1.1) lassen sich ebenfalls anzeigen und editieren.Doch mp3DirectCut kann nicht nur bereits vorhandene MP3-Dateien bearbeiten, sondern auch neue aufnehmen. Der Ton kann von allen am Rechner verfügbaren Aufnahmegeräten mitgeschnitten werden. Zur Auswahl stehen der ACM- und Lame-Encoder.Mit mp3DirectCut schneiden Sie Pausen, Werbung oder ähnliches schnell und ohne erneutes Umwandeln aus Ihren MP3-Dateien heraus. Das Aufnehmen von Musik funktioniert ähnlich unkompliziert, für komplexeres Audio-Editing ist jedoch eher das ebenfalls kostenlose Audacity zu empfehlen.