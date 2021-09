Virtual DJ - Kostenlose DJ-Software

Digitales DJ-Set

Auch für Videos und Karaoke geeignet

Fazit: Umfangreiche Software für Hobby- und Profi-DJs

Mit Virtual DJ 2021 (Build 6646) mischen Sie mehrere Lieder ineinander, bereiten ideale Übergänge vor und peppen die Songs mit Soundeffekten auf. Darüber hinaus können Sie auch Karaoke-Videos abspielen und Mix-Tapes und Podcasts aufzeichnen.Standardmäßig werden in der Benutzeroberfläche von Virtual DJ zwei digitale Plattendecks angezeigt, auf denen Sie Ihre Songs ganz einfach per Drag and Drop auflegen können. In den Optionen können Sie außerdem zu einer Ansicht mit vier oder sechs Decks wechseln.Wenn Sie mehrere Lieder gleichzeitig abspielen beziehungsweise mixen, können Sie deren relative Geschwindigkeit verändern, sodass die Tempos der einzelnen Titel übereinstimmen. Außerdem können Sie verschiedene Sound-Effekte wie Flanger, Echo, Beatgrid oder Slicer einsetzen und natürlich auch scratchen.Ebenfalls bereiten Sie mit der Software den perfekten Übergang zum nächsten Lied vor. Seit Version 8 bietet Virtual DJ hierfür einen sogenannten Sandbox-Modus, mit dem der DJ über seine Kopfhörer schon den Übergang zum nächsten Song planen kann, während das Publikum über die Lautsprecher weiterhin das aktuelle Lied hört.Virtual DJ hilft Ihnen auch beim Sortieren und Organisieren Ihrer virtuellen Plattensammlung. Fehlende Cover-Bilder werden dabei automatisch aus dem Internet heruntergeladen. Bei der Suche können Sie auch Kriterien wie BPM oder den Key berücksichtigen.Darüber hinaus erstellen und verwalten Sie mit Virtual DJ Ihre Playlisten und holen sich aus einer ständig aktualisierten Online-Datenbank Vorschläge für das nächste passende Lied. Fehlt dieses auf Ihrer Festplatte, können Sie es auch direkt aus dem Internet streamen. Hierzu ist dann jedoch ein passendes Abonnement notwendig.Neben dem Mixen und Abspielen von Musik eignet sich Virtual DJ auch für die Wiedergabe von Videos und Karaoke. Wie bei der Musik können Sie auch hier auf verschiedene Übergänge und Effekte zurückgreifen.Die meisten im Handel erhältlichen Plug and Play DJ-Controller lassen sich mit Virtual DJ (kostenpflichtige Version) nutzen. Über die Skriptsprache VDJScript können sämtliche Funktionen den eigenen Vorstellungen entsprechend angepasst werden.Mit Virtual DJ dürfen sich auch Anfänger wie richtige DJs fühlen, wenn sie nach einer kurzen Einarbeitungsphase ihre eigene Live-Musik mixen. Professionelle Discjockeys können dank der Software den schweren Plattenkoffer künftig zu Hause lassen.