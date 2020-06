EZ CD Audio Converter - CD-Ripper & -Brenner

CD-Ripper

Musik wandeln und brennen

Erweiterte Profi-Version

EZ CD Audio Converter 9.1.3 ist schon seit Jahren ein beliebtes Tool, wenn es um das Rippen und Bearbeiten von Audio-CDs geht. Die Bedienung ist intuitiv, Musikstücke können direkt in das MP3-Format umgewandelt werden und sogar eine Brennfunktion steht zur Verfügung.Die ehemals unter dem Namen Easy CD-DA Extractor vertriebene Software bündelt eine Reihe nützlicher Funktionen rund um das Rippen von Musik-CDs unter einer einheitlichen und aufgeräumten Oberfläche. Auch unerfahrene Nutzer finden sich daher schnell zurecht.Nach dem Einlegen einer Musik-CD und der Auswahl des richtigen Laufwerks liest die Software automatisch die Titelinformationen ein und greift dabei auf zwei unterschiedliche Online-Datenbanken zurück (MusicBrainz, Freedb). Dazu gehört neben Details wie die Songtitel oder die Interpreten auch das Covermotiv des Datenträgers. Selbstverständlich können alle Informationen zusätzlich manuell bearbeitet werden.Anschließend landet der Datenträger im gewählten Dateiformat über die Funktion "CD extrahieren" auf der Festplatte. Zuvor können Sie noch verschiedene Qualitätseinstellungen vornehmen, eine Normalisierung aktivieren und dadurch eine Übersteuerung verhindern sowie Ein- und Ausblendungen hinzufügen. Falls gewünscht, können Sie die Stille am Anfang oder Ende eines Titels entfernen lassen oder selbst eine solche hinzufügen.Wie der Name bereits vermuten lässt, eignet sich der EZ CD Audio Converter allerdings auch zum Umwandeln von Audiodateien und sogar zum Extrahieren von Tonspuren aus Videos. Der Konverter erledigt seine Arbeit schnell, da er bis zu acht Dateien parallel verarbeitet. Hierbei werden diese Formate unterstützt: 3g2, 3ga, 3gp, aac, ac3, aif, aiff, ape, asf, au, avi, caf, cue, divx, dsf, dts, dtshd, dv, eac3, flac, flv, m2ts, m3u, m4a, m4b, mka, mkv, mov, mp1, mp2, mp3, mp4, mpc, mpeg, mpg, ogg, oma, omg, opus, ra, ram, rm, shn, spx, tak, tta, vob, w64, wav, webm, wma, wmv sowie wv.Über die integrierte Brennfunktion erstellen Sie mit dem Tool außerdem Audio-CDs, MP3-Disks und Datendisks oder fertigen Eins zu eins Kopien von Datenträgern an.Neben der Freeware-Edition ist der EZ CD Audio Converter auch als erweiterte Ausgabe erhältlich. Diese bietet etwa anpassbare Profile und einen schnelleren Konverter. Alternativen gibt es beispielsweise mit CDex und FreeRIP