Audacity Download - Leistungsfähiger Audio-Editor

Audacity Download & Installation

Live-Aufnahme leicht gemacht

Umfassende Audio-Software

Mit dem Download von Audacity installieren Sie ein leistungsstarkes Open-Source-Programm zum Aufnehmen und Bearbeiten von Audio-Dateien unter Windows.Audacity 3.1.2 kann beispielsweise Sprachaufzeichnungen über ein Mikrofon durchführen oder beliebige PC-Sounds aufnehmen. Dank einer übersichtlichen Benutzeroberfläche kom­men auch Anfänger mit der Software gut zurecht.Audacity unterstützt in der aktuellen Version die Betriebssysteme Windows 10, 7, 8 und Vista (32-Bit/64-Bit). Wichtig ist zudem, dass der PC über mindestens 2 GB Arbeitsspeicher verfügt, außerdem wird ein CPU-Takt von 1 GHz oder höher vorausgesetzt.Audacity kann mit vielen bekannten Audio­formaten gefüttert werden. Zu den unterstützten Dateitypen zählen MP3, Ogg/Vorbis, WAV und MIDI, aber auch AIFF. Auf der Benutzer­ober­fläche wird jedes Audiosignal dann in einem eigenen Kanal dargestellt. Nutzer können hier auch ganz einfach Musikstücke mixen, Effekte hinzufügen oder beispielsweise die Abspielgeschwindigkeit verändern.Zu den bekannten Hauptfunktionen von Audacity zählt die leicht zu bedienende Aufnahme­funktion, die es möglich macht, Audiosignale festzuhalten und auf der Festplatte ab­zu­spei­chern. Bei Aufnahmen mit einem Mikrofon kann dabei die integrierte Lärm- und Rausch­un­ter­drückung für bessere Ergebnisse sorgen. Darüber hinaus ist auch das Zuschneiden und Zusammenschieben von Audiodateien mit dem Editor leicht zu bewerkstelligen.Zu den unterstützten Effekten zählt die Mög­lichkeit, die Tonhöhe einer Audiodatei an­zu­pas­sen, ohne das Tempo zu verändern. Auch eine Anpassung des Tempos ohne Veränderung der Tonhöhe ist möglich. Dazu kommen klassische Equalizer-Funktionen wie Bass- und Höhen­ver­stär­kung sowie Hoch- und Tief-Filter. Bei ge­eig­ne­ten Stereo-Spuren kann sogar die gesamte Gesangsstimme entfernt werden. Mit Plug-ins lässt sich dieser Funktionsumfang noch er­wei­tern.Von der Stimmaufzeichnung bis hin zur Digitalisierung von alten Tonträgern: Wer Audio­signale festhalten und bearbeiten will, bekommt mit Audacity einen umfassenden Software-Werkzeugkasten geliefert. Und auch wer sich ein kleines Tonstudio für Windows wünscht, bekommt hier auf jeden Fall kostenlos eine ausgefeilte Lösung geliefert.