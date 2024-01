Stereo Tool Download:

Klangverbesserer

Profi-Funktionen für registrierte Nutzer

Das in der Basisversion kostenlos nutzbare Stereo Tool 10.21 verbessert die Tonqualität Ihrer Audiodateien und sorgt so für ein optimales Musikerlebnis. Aufnahmen erhalten so etwa einen gleichmäßigeren Klang und verbesserte Stereo-Effekte.Das Stereo Tool verarbeitet die Signale der Soundkarte und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Klangqualität. So stehen eine Azimuth-Korrektur und eine umfassende Stereo-Verstärkung zur Verfügung und auch "defekte" Stereo-Informationen von digitalisierten Schallplatten, Kassetten oder alten CDs lassen sich hörbar verbessern.Weitere Reparaturfunktionen zum Entfernen von Rauschen sowie Störgeräuschen stehen ebenfalls zur Verfügung. Alle Änderungen werden direkt übernommen und können in Echtzeit überprüft werden. Wer die passenden Einstellungen nicht findet, kann außerdem auf eine der zahlreichen Verbesserungsvorlagen (Presets) zurückgreifen.Nach einer kostenpflichtigen Registrierung bietet Stereo Tool noch einige weitere Funktionen, die sich vor allem an professionelle Anwender richten. Den Entwicklern zufolge wird Stereo Tool weltweit von tausenden FM- und Internet-Radiostationen sowie von Musikern verwendet. Einen Vergleich beider Versionen finden Sie auf der offiziellen Website. Alle zusätzlichen Funktionen können Sie eingeschränkt während einer Testphase ausprobieren, jedoch wird möglicherweise in regelmäßigen Abständen ein Audio-Hinweis abgespielt.Neben der hier zum Download angebotenen Standalone-Version finden Sie auf der Herstellerseite das Stereo Tool zudem als Winamp DSP Plug-in sowie als VST-Plug-in. Außerdem können Sie dort Programmversionen für Linux, Mac OS X und Raspberry Pi 2 herunterladen.