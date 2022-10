Memtest86+ - Speicher-Test-Tool

RAM-Funktionstest

Das Tool Memtest86+ 6.0 überprüft den Arbeitsspeicher Ihres Computers auf Fehler. Die Software startet von einer bootfähigen CD, kann aber auch auf USB-Sticks eingerichtet werden.Ein gründlicher Test des Arbeitsspeichers lohnt sich vor allem nach dem Kauf neuer RAM-Bausteine. Doch auch wenn es häufiger zu Systemabstürzen unbekannter Ursache kommt, ist eine solche Überprüfung sinnvoll.Das kostenlose Memtest86+ muss zunächst auf einen startfähigen Datenträger kopiert werden. Dazu brennen Sie die hier angebotene ISO-Datei mit einem Programm wie CDBurner XP auf eine CD beziehungsweise DVD. Alternativ können Sie von der Herstellerseite eine BIN-Version sowie einen Installer für USB-Sticks herunterladen.Anschließend führen Sie Memtest86+ aus, indem Sie beim Hochfahren Ihres PCs den erstellten Datenträger als Startmedium auswählen. Dies hat den Vorteil, dass die Software sogar ohne funktionierendes Betriebssystem läuft und zudem schneller und zuverlässiger arbeitet, als dies unter Windows möglich wäre.Es müssen keine besonderen Einstellungen vorgenommen werden, der Test startet automatisch. Je nach der im System verbauten Speichergröße kann der Test eine Weile dauern und sich über mehrere Stunden hinziehen. Während der Überprüfung zeigt Memtest86+ Details zum vorhandenen Speicher und den derzeit durchgeführten Tests an, sodass Sie in Echtzeit erfahren, ob mit Ihrem Speicher etwas nicht in Ordnung ist. Bei gefundenen Fehlern wird die jeweilige Speicheradresse aufgelistet.Memtest86+ ist zu allen Intel- und AMD-Chipsätzen kompatibel. Als Alternative bietet sich das ebenfalls kostenlose MemTest an, das direkt unter Windows läuft und daher nicht erst auf einen zusätzlichen Datenträger kopiert werden muss. Memtest86+ ist außerdem Teil der Ultimate Boot CD , die noch viele weitere nützliche Programme enthält.