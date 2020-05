Surface Go 2 - Erste Eindrücke zum neuen Tablet von Microsoft

Technische Daten zum Microsoft Surface Go 2 Betriebssystem Microsoft Windows 10 Home im S-Modus Display 10,5 Zoll PixelSense, 10-Punkt Multitouch, 1980 x 1080 Pixel, 220 PPI, Seitenverhältnis 3:2, Kontrast 1500:1, Corning Gorilla Glas 3 CPU Intel Pentium Gold 4425Y / Intel Core m3 (8. Gen.) Arbeitsspeicher 4 oder 8 Gigabyte RAM Festplatte 64 GB eMMC oder 128 GB SSD Grafik Intel UHD Graphics 615 Kameras Vorne 5 MP mit 1080p-Videofunktion und Gesichtserkennung, Hinten 8 MP Autofokus-Kamera mit 1080p-Videofunktion Sensoren Umgebungslicht, Gyroskop, Magnetometer, Beschleunigungsmesser Preis Deutschland

ab 459 Euro Österreich

ab 459 Euro Schweiz

ab 469 Franken

Das Surface Go 2 ist das neueste Mitglied in der immer größer werdenden Surface-Familie von Microsoft. Ausgestattet ist das seinem Vorgänger auf den ersten Blick recht ähnliche Tablet mit einem 10,5 Zoll großem Display, je nach Ausführung einem Intel Core m3 oder Intel Pentium Gold Prozessor , 4 GB RAM und bis zu 128 GB Flash-Speicher. Optional gibt es zudem einen Steckplatz für SIM-Karten und LTE Advanced.Preislich geht es bei knapp 460 Euro beim günstigsten Modell los, ob die neueste Auflage des Tablets mit Windows 10 S überzeugen kann, verrät unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Unboxing vom Microsoft Surface Go 2.