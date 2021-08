Guardians of the Galaxy: Trailer stellt den Großen Einiger Raker vor

Square Enix und Eidos Montreal haben anlässlich der digital stattfindenden Gamescom 2021 einen neuen Trailer zu Marvel's Guardians of the Galaxy veröffentlicht. Darin lernen wir den Großen Einiger Raker etwas genauer kennen, der den Hütern der Galaxie einige Probleme bereiten dürfte.Die rund zwei Minuten lange Videosequenz zeigt, wie Star-Lord und Co. dem Großen Einiger Raker begegnen. Raker ist das Oberhaupt der selbsternannten Universellen Kirche der Wahrheit, die ihr sogenanntes "Versprechen" mit jedem Leben in der gesamten Galaxie teilen möchte. Dass dies nicht unbedingt Gutes verspricht, lässt der Trailer erahnen - Ärger für die Guardians of the Galaxy ist auf jeden Fall vorprogrammiert.Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Für die Nintendo Switch erscheint an diesem Datum eine spezielle Cloud-Version.