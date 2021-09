Marvel's Guardians of the Galaxy - Neuer Story-Trailer eingetroffen

Nachdem Square Enix bei den letzten Videos zur Videospieladaption von Guardians of the Galaxy vor allem einige der weniger bekannten Charaktere des Marvel-Abenteuers ins Licht gerückt hatte, geht der neueste Trailer vor allem auf die Geschichte des Spiels näher ein. Natürlich gibt es dabei auch reichlich neues Gameplay-Material mit Star-Lord, Rocket und Co. zu sehen.Wie das Video verrät, ist in dem Spiel die selbsternannte Universelle Kirche der Wahrheit fleißig damit beschäftigt, ihren Glauben immer mehr Welten aufzuzwingen und das Universum wieder in den Zustand zurückzuversetzen, den es vor einem großen galaktischen Krieg vor zwölf Jahren hatte. Was sich zunächst nicht unbedingt schlecht anhören mag, hat jedoch einen gewaltigen Haken und so ist es die Aufgabe der Guardians of the Galaxy, die Pläne des fanatischen Kultes zu durchkreuzen.Guardians of the Galaxy erscheint bereits am 26. Oktober 2021 für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie für den PC.