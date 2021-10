Guardians of the Galaxy - Der witzige Launch-Trailer zum Abenteuer

Ein neues Abenteuer der Guardians

80er-Jahre-Jukebox

Eidos Montreal und Square Enix zeigen bereits heute den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Adventure Marvel's Guardians of the Galaxy, das später im Monat für PC und Konsole in den Handel kommt. Darin sehen wir einige neue Eindrücke von dem verrückten Abenteuer, in dem Star-Lord, Rocket, Groot, Drax und Gamora mal wieder die Galaxie retten müssen.Marvel's Guardians of the Galaxy erzählt eine neue und eigenständige Geschichte, die sich aber natürlich am Rahmen der Comics beziehungsweise der beiden MCU-Kinofilme orientiert. Spieler schlüpfen in die Rolle von Star-Lord, dem selbsternannten Anführer der Guardians of the Galaxy. Die bunt zusammengewürfelten Helden schlittern bei ihrem Versuch, das Universum zu retten, von einem Chaos ins nächste und werden dabei auch gewiss das eine oder andere Fettnäpfchen nicht auslassen.Marvel's Guardians of the Galaxy ist dabei als eine reine Singleplayer-Erfahrung ausgelegt, einen Multiplayer beziehungsweise Koop-Modus gibt es hingegen nicht. Entscheidungen, die unerwartete Konsequenzen nach sich ziehen, verschiedene Team-Taktiken und Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere sollen aber dennoch für reichlich Abwechslung sorgen.Begleitet wird der nun veröffentlichte Launch-Trailer vom Song "Kickstart My Heart" von Mötley Crüe. Insgesamt soll der Soundtrack des Spiels über 30 lizenzierte Songs aus den achtziger Jahren enthalten. Erst kürzlich hatte Square Enix außerdem ein animiertes Musikvideo zum Song "Zero to Hero" der Band Star-Lord veröffentlicht.Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie als Cloud-Version für die Nintendo Switch. Vorbesteller sichern sich außerdem das Outfit-Paket "Retro-Wächter".