Marvel's Guardians of the Galaxy: Der Weltraumhund Cosmo im Trailer

Square Enix und Eidos Montreal zeigen heute einen neuen Trailer zum Spiel Marvel's Guardians of the Galaxy. Darin lernen wir den (telepathisch) zu unseren Helden sprechenden Weltraumhund Cosmo ein wenig genauer kennen.Schauplatz der knapp zwei Minuten langen Zwischensequenz ist die Weltraumbasis von Knowhere, auf welcher Cosmo, ein ehemaliger Weltraumhund der Sovjets, zu Hause ist und sich dort um seine niedlichen Welpen kümmert. Auf die Guardians ist er offenbar nicht allzu gut zu sprechen, doch zum Glück weiß Star-Lord, wie er mit dem pelzigen Vierbeiner umzugehen hat und kann diesen letztendlich zur Zusammenarbeit überreden.Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S und außerdem als Cloud-Version für die Nintendo Switch.