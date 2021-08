Guardians of the Galaxy - Neuer Trailer stellt Lady Hellbender vor

Während Fans noch auf ein drittes Kinoabenteuer von Marvels Guardians of the Galaxy warten, erleben Star-Lord und Co. schon bald zumindest ihr nächstes Videospiel-Abenteuer, welches derzeit bei Eidos Montreal entsteht. In einem neuen Trailer lernen wir jetzt die Monstersammlerin Hellbender kennen und sehen, wie wir die Story auch in den Videosequenzen lenken.Das Video zeigt einen rund vier Minuten langen Ausschnitt aus einer interaktiven Zwischensequenz. Hier versuchen die Guardians of the Galaxy, Lady Hellbender hinters Licht zu führen. Die Anführerin der Hellraisers und Königin von Seknarf Neun ist zugleich auch leidenschaftliche Monstersammlerin und so versuchen die Guardians, ihr mit Groot oder Rocket ein vermeintlich seltenes Monster zu verkaufen. Wer der "Glückliche" ist, dürfen die Spieler selbst entscheiden. In der Szene flirtet Lady Hellbender schließlich mit Drax - auch hier bestimmen die Spieler, ob Drax darauf eingehen oder ob doch besser der überaus charmante Star-Lord die Initiative ergreifen soll.Insgesamt soll es im Spiel knapp sechs Stunden interaktive Videosequenzen geben, während denen sich der Verlauf der Story beeinflussen lässt. Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S