Far Cry 6: Neue Gameplay- und Story-Details im Übersicht-Trailer

Allein oder im Koop spielen

In rund einem Monat bringt Ubisoft Far Cry 6 in den Handel. Ein neuer Trailer gibt nun noch einmal einen recht ausführlichen Überblick über die Story, die Spielwelt, Charaktere, Gameplay-Features und vieles mehr. Jede Menge neues Gameplay-Material gibt es aber natürlich auch zu sehen.Schauplatz von Far Cry 6 ist die Insel Yara, dessen Bevölkerung vom machtbesessenen Diktator Anton Castillo unterdrückt wird. In der Rolle von Dani Rojas (wahlweise männlich oder weiblich) schließen sich Spieler dem Widerstand an und werden schließlich sogar zur Schlüsselfigur beim Sturz Castillos.Doch bis es soweit ist, darf die wohl bisher umfangreichste Spielwelt der Reihe erforscht werden. Dies kann wahlweise allein oder auch im Koop geschehen, wobei sowohl ein privates als auch öffentliches Matchmaking zur Verfügung stehen. Fortschritte werden vom Singleplayer in den Koop übernommen - und umgekehrt.Auch wer allein spielt, kann auf Yara Verbündete finden und sich so von menschlichen oder auch tierischen Begleitern während der Haupt- und Nebenmissionen unterstützen lassen. In den befreiten Guerilla-Lagern können Spieler nicht nur ihre nächsten Schritte planen und sich neu ausrüsten, sondern auch neue Kasernen, Waffenlager und mehr errichten, um so den Widerstand zu stärken.Zuletzt geht das Video auch noch auf die Anpassungsmöglichkeiten der Waffen ein. Diese lassen sich vor allem mithilfe von Werkbänken verbessern, die überall auf Yara verstreut sind.Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vor wenigen Tagen hatte Ubisoft die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die PC-Version des Open-World-Shooters verraten.