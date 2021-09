Far Cry 6: Witziger Chicharrón Run-Trailer stimmt auf den Release ein

Ubisoft hat einen neuen Trailer zum Shooter Far Cry 6 veröffentlicht, bei dem ausnahmsweise mal nicht der Held/die Heldin Dani Rojas oder der Diktator Antón Castillo im Mittelpunkt stehen - sondern ein ziemlich punkiger Kampfhahn, der auf den Straßen von Yara für Chaos sorgt. Natürlich wird das wilde Hühnchen auch im fertigen Spiel seinen Auftritt haben.Der witzige "Chicharrón Run"-Clip beginnt mit einer CGI-Sequenz, in welcher wir den Kampfhahn Chicharrón kennenlernen. Das kratzbürstige Federvieh sieht mit seinen stacheligen Halsketten zwar recht bedrohlich aus, hat aber dennoch keine Lust auf einen Kampf mit einem Artgenossen und macht sich lieber aus dem Staub. Bei seiner Flucht vor Castillos Schergen kommt der Hahn an einigen weiteren Charakteren des Spiels vorbei und landet schließlich auf Danis Motorhaube.Wenn Far Cry 6 kommt am 7. Oktober 2021 in den Handel kommt, können sich Spieler während der Missionen wieder auf die tatkräftige Unterstützung von menschlichen sowie tierischen Helfern verlassen. Wenig überraschend zählt zu Letzteren dann auch der Punk-Hahn Chicharrón.