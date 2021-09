Far Cry 6 - Season Pass und Post-Launch-Inhalte vorgestellt

Ubisoft hat auch nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 am 7. Oktober einiges mit dem Shooter vor und so soll es in den Folgemonaten immer wieder neue Inhalte geben. Neben Crossovern-Missionen gehört dazu auch ein Wiedersehen mit den Schurken aus vergangenen Teilen der Far Cry-Reihe.Neben der Standard-Edition wird Far Cry 6 in Gold- und Ultimate Editionen sowie als besondere Sammlerausgabe erscheinen, welche alle drei neben verschiedenen Extras auch den Season Pass enthalten. Dieser liefert zusätzliche Ingame-Gegenstände wie Outfits oder Waffen, eine digitale Kopie von Far Cry 3 Blood Dragon sowie drei zusätzliche Missionen, in denen Spieler selbst in die Rollen von Vaas, Pagan Min und Father Joseph schlüpfen und so mehr über die drei Bösewichte aus Far Cry 3, Far Cry 4 und Far Cry 5 erfahren. Wie im Video zu sehen ist, müssen Spieler hier zunächst mit sehr knappen Ressourcen zurechtkommen und Schritt für Schritt in die Psyche der Schurken eintauchen.Aber auch ohne Season Pass soll Far Cry 6 noch einige Extra-Inhalte bekommen. Ubisoft nennt hier zunächst wöchentliche Aufstände, in denen Spieler dann Castillos Anhänger bekämpfen und so neue Upgrades für Danis Ausrüstung freischalten können. In insgesamt sechs Sondereinsätzen in neuen Bereichen auf der Karte dürfen Spieler außerdem seltene Chemiewaffen erbeuten und in Sicherheit bringen. Die Missionen sollen neue Spielmechaniken einführen, zum Start sind zwei Einsätze bereits verfügbar, die weiteren folgen später.Ebenfalls kostenlos gibt es drei Crossover-Missionen: Hier werden Spieler dann zusammen mit dem unter anderem aus Machete bekannten Danny Trejo Tacos ausliefern, sich mit einem selbsternannten Rambo verbünden und Chorizo in einem unheimlichen Stranger Things-Crossover helfen.