Far Cry 6 - Neuer Trailer stellt uns den Schurken Antón Castillo vor

In Far Cry 6 dürfen sich Spieler ab Oktober dem Widerstand gegen einen skrupellosen Diktator anschließen. Dieser wird dabei von keinem geringerem als dem Hollywood-Star Giancarlo Esposito verkörpert. In einem witzigen Trailer spricht Esposito nun über seine Rolle als Antón Castillo, wobei die Grenzen zwischen Schauspieler und Diktator jedoch ein wenig zu verschwimmen scheinen.Im neuesten Teil der Shooter-Reihe verschlägt es Spieler als Dani Rojas auf die Tropeninsel Yara, deren Einwohner unter dem Diktator Antón Castillo leiden. Dort angekommen schließt sich Dani einer Gruppe Widerstandskämpfer an, die den wahlweise männlichen oder weiblichen Helden mit unkonventionellen Waffen versorgen und mit waghalsigen Guerilla-Methoden unterstützen.Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für den PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), Ubisoft+, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Google Stadia. In einem weiteren Clip macht sich Esposito beziehungsweise Castillo über einen selbstgebauten Flammenwerfer seiner Feinde lustig.