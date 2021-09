Far Cry 6: Systemanforderungen und Trailer zu den PC-Features

Viele Grafikoptionen

Die Systemanforderungen von Far Cry 6

Ubisoft hat die offiziellen Systemanforderungen der PC-Fassung von Far Cry 6 bekanntgegeben und die wichtigsten Grafikoptionen und Gameplay-Features dieser Version des Open-World-Shooters ein wenig genauer vorgestellt. Dazu zählen etwa die vollständige Unterstützung von Hardware-Raytracing, ein Paket mit besonders scharfen Texturen und ein Fotomodus.Die PC-Fassung von Far Cry 6 entsteht bei Ubisoft Kiew in Zusammenarbeit mit Teams in Toronto und Montreal sowie mit weiteren Unternehmen wie AMD. Spieler mit entsprechend geeigneter Hardware profitieren von einer unbegrenzten Framerate, Raytracing für die realistische Darstellung von Reflexionen und Schatten, der Unterstützung von Widescreen-Monitoren und Setups mit mehreren Bildschirmen sowie AMD FidelityFX Super Resolution.Wie Ubisoft zeigt, lässt sich die Grafik über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten vielseitig anpassen, wobei eine Vorschaufunktion und ein integrierter Benchmark dabei helfen sollen, die für den eigenen Rechner optimalen Einstellungen zu finden. Wer möchte, kann zudem ein optionales HD-Texturenpaket herunterladen - mit einer beachtlichen Größe von 37 GB.In einem Fotomodus lassen sich besondere Momente im Spiel festhalten und mit Filtern noch weiter verschönern. Die Steuerung per Gamepad oder Tastatur/Maus darf wenig überraschend frei angepasst werden, eine vollständige Text-to-Speech Funktion, untertitelte Geräusche und spezielle Modi für verschiedene Farbfehlsichtigkeiten machen den Shooter zudem barrierefrei.Zusammen mit dem Trailer hat Ubisoft außerdem die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für Far Cry 6 veröffentlicht. Wie diese zeigen, ist Windows 10 (20H1 oder neuer) Pflicht, außerdem sollten mindestens ein AMD Ryzen 3 1200/Intel i5-4460, eine AMD RX 460/Nvidia GTX 960, 8 GB RAM und 60 GB freier Festplattenplatz vorhanden sein. Für das Spielen in höheren Auflösungen, mit mehr FPS und aktiviertem Raytracing ist natürlich deutlich stärkere Hardware gefragt. Die genauen Anforderungen lassen sich dem Screenshot entnehmen.Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 neben dem PC auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S