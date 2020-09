So gut sieht Call of Duty: Black Ops Cold War mit RTX-Grafik aus

Activision zeigt in einem neuen Video gemeinsam mit Nvidia, wie der Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War auf einem PC bei Einsatz der RTX-Technologie aussehen wird. Vor allem mit Blick auf die Darstellung von Licht und Schatten sieht das Spiel dadurch deutlich realistischer aus. Seine Premiere feierte das Video bei der Vorstellung von Nvidias nächster Grafikkartengeneration Wie von offizieller Seite erklärt wurde, wird Call of Duty: Black Ops Cold War auf dem PC DLSS 2.0, Raytracing, eine dynamische Beleuchtung, Nvidia Ansel, Highlights und Reflex unterstützen - eine geeignete Grafikkarte vorausgesetzt. Letzteres Feature soll vor allem die Latenz Multiplayer-Partien reduzieren.Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X werden zeitnah zum Release der beiden Konsolen nachgereicht.