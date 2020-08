Activision zeigt den ersten Teaser zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Das nächste Call of Duty wird "Call of Duty: Black Ops Cold War" heißen. Dies bestätigte Activision nun ganz offiziell, hält sich aber mit weiteren Informationen noch zurück. Zumindest stimmt der Publisher aber schon mal mit einem Teaser-Trailer auf das neue Spiel ein.Mit der Ankündigung steht somit auch das Szenario des kommenden Ablegers der Shooter-Reihe fest. Dieser wird sich um den Kalten Krieg drehen, der sich in den Jahren 1947 bis 1989 zwischen den USA und den Ostblockstaaten zutrug. Der Teaser mutet ein wenig wie ein Geschichtsfilm über das Thema an, Gameplay oder auch nur In-Engine-Material gibt es daher noch keines zu sehen. Dies könnte sich aber schon bald ändern, denn Activision hat für den 26. August neue Details versprochen.Wie sich dem Video entnehmen lässt, ist mal wieder das Studio Treyarch für die Entwicklung des Shooters zuständig. Einen Release-Termin für das Spiel gibt es noch nicht.