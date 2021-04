Call of Duty Warzone - Gameplay-Trailer zum Start von Season 3

In Call of Duty Warzone hat die dritte Staffel begonnen. Direkt zum Start gibt es neben technischen Verbesserungen auch jede Menge neuer Inhalte wie zusätzliche Waffen, Karten, neue Operatoren und ein zeitlich limitiertes Event. Mit einem Gameplay-Trailer stimmt Activision auf Season 3 ein.Zusammen mit dem rund 25 GB großen Update startet das zeitlich begrenzte Event "Jagd auf Adler", in dem Operatoren in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone verschiedene Herausforderungen bestehen müssen, um so den Aufenthaltsort von Adler heraus­zu­fin­den. Erfolgreiche Spieler können dadurch Waffen-Charms, Calling-Cards und einen neuen Operatoren-Skin freischalten.Apropos Operatoren: Mit Wraith und Knight gibt es zum Start der Season zwei neue Ope­ra­to­ren, im Verlauf der Staffel soll mit Antonov ein dritter dazustoßen. Außerdem geht noch Captain Price für all jene an den Start, die Black Ops Cold War besitzen oder eine beliebige Version des Spiels kaufen.Darüber hinaus bringt Season 3 insgesamt sechs neue Waffen (davon drei in der Start­wo­che), vier Multiplayer-Karten (davon zwei in der Startwoche), neue Outbreak-Inhalte, An­pas­sun­gen beim Balancing vorhandener Waffen und Bugfixes. Besitzer einer Geforce-RTX-Grafikkarte erhalten nun außerdem dank DLSS 2.0 eine deutlich bessere Performance. Details zu diesen und allen weiteren Änderungen fassen die Entwickler in den Patch Notes und einem Blog-Beitrag noch einmal ausführlicher zusammen.