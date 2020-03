Xbox Series X: So schnell lädt die Microsoft-Konsole dank NVMe-SSD

Videos automatisch starten

In der nächsten Microsoft-Konsole kommt eine neuartige NVMe-SSD (mit 1 TB) zum Einsatz, diese zeichnet sich durch enorme kurze Ladezeiten aus. Wie schnell ein Spiel "hochgefahren" wird, zeigt Microsoft hier am Beispiel State of Decay 2. Rechts läuft das Spiel auf einer Xbox Series X, links wird es auf einer Xbox One X geladen.