Wemax Vogue Pro: Heller Kompakt-Beamer für den flexiblen Einsatz

Stativschraube überraschend vorhanden

Vorteile

Leiser Betrieb

Kein klobiges Netzteil

Automatische Trapezkorrektur

Objekterkennung und -vermeidung

Zuverlässiger Autofokus

Optischer Ausgang sowie Klinkenanschluss

32 GB interner Speicher

HDMI ARC fähig

Dolby Audio zertifiziert

Stativschrauben-Einlassung auf der Unterseite

Ethernet-Port

Software Updates via OTA möglich

5GHz WLAN wird unterstützt

Reinigungstuch im Lieferumfang enthalten

Neutral

Kein natives, aktuelles Android TV

Bisher kein Deutsch mit an Bord

Nachteile

Kein USB 3.0

Kein Lens Shift

Kein optischer Zoom

Neben Laser-Projektoren bietet der chinesische Beamer-Hersteller Wemax auch LED-Beamer an. Dazu zählt der erst vor Kurzem vorgestellte Wemax Vogue Pro. Anders als der inzwischen auf den Namen " Wemax Go Advanced " getaufte Projektor wurde der Vogue Pro nicht erst auf Indiegogo finanziert. Beim Wemax Vogue Pro handelt es sich um einen Full-HD Projektor mit HDR 10. Der Hersteller gibt die Helligkeit mit 1.600 ANSI Lumen an. Er ist damit doppelt so hell wie die Full-HD-Variante des Anker Cosmos Max Die LED des Vogue Pro ist lichtstark genug, um auch bei Umgebungslicht Inhalte gut darzustellen. Der eben erwähnte Anker Cosmos bietet nur 900 ANSI Lumen und ist folglich deutlich dunkler als der Vogue Pro. Laut Wemax deckt der Projektor 125 % des Rec. 709-Farbraums ab. Im Test kann der Projektor mit einem guten Kontrast und satten Farben punkten. In keinem Fall gehen Szenen oder Darsteller in dunkleren Passagen unter. Der Kontrast liegt laut Wemax bei 400:1. Der Hersteller spricht im Datenblatt des Vogue Pro von einer möglichen Bilddiagonale von 40 bis 200 Zoll. Unser Kollege Timm Mohn hat den Projektor mit 50 und 86 Zoll getestet und ist mit der Qualität in beiden Anwendungsszenarien zufrieden. Die Prognose, dass das Bild auch 200 Zoll groß werden kann, scheint realistisch. Das Betriebsgeräusch des Projektors kann, auch wenn der Vogue Pro nicht als besonders leise beworben wird, bereits auf den ersten Blick überzeugen: der Beamer arbeitet auch nach längerem Betrieb angenehm leise. Zwar handelt es sich beim Vogue Pro nicht um einen mobilen Projektor, wie man ihn sich vorstellt, allerdings kann das Gerät weiterhin problemlos von Raum zu Raum oder von Haus zu Haus getragen werden.An Bord des Projektors befindet sich das so genannte FengOS, welches auf einer 32Bit-Version von Android 9 basiert. Wemax installiert zwei App Stores vor, um bspw. YouTube, Prime oder Netflix auf dem Projektor zu installieren. Über die beiden App Stores können neben den Apps der großen Streaming-Anbieter auch Spiele heruntergeladen werden. Mit an Bord ist WiFi mit 2,4 und 5GHz. Wer sein heimisches Netzwerk also bereits aufgerüstet hat, muss nicht extra für den Vogue Pro ein 2,4 GHz Netzwerk erstellen. Im Alltag erweist sich die Amlogic T792 CPU mit ihren 1,9 GHz als kraftvoll genug, um die Anwendungen des täglichen Bedarfs zu stemmen. Mit an Bord sind weiter 2 GB RAM und 32 GB interner Speicherplatz. Je nach Einstellung kann der Wemax Vogue Pro, nachdem er bewegt wurde, die Projektionsfläche abtasten und das Bild automatisch an die Gegebenheiten anpassen. In seltenen Fällen kann es sich empfehlen, das Endergebnis zu korrigieren. Dies ist aber, falls nötig, in wenigen Klicks erledigt. Durch die Trapezkorrektur muss der Projektor nicht frontal auf die Projektionsfläche ausgerichtet werden. Für den Autofokus und die Keystone-Anpassung verbaut Wemax einen TOF-Sensor. Im sogenannten Game-Modus muss man allerdings auf die Trapezkorrektur verzichten. In diesem Modus reduziert sich das Input-Lag auf 40ms.Anders als es die Promobilder des Wemax Vogue Pro vermuten lassen, befindet sich auf der Unterseite des Projektors eine Einlassung für Statisvschrauben. Mit diesem Feature hatte unser Kollege Timm Mohn anhand der Bilder im Internet nicht gerechnet. Bei der Verwendung auf dem Balkon oder im Garten kann der Wemax Vogue Pro unter Beweis stellen, wie nützlich es sein kann, den Projektor auf einem Stativ platzieren zu können. Eine Einlassung für Stativschrauben ist weiterhin praktisch, wenn man den Projektor dauerhaft an einem Ort anbringen will. Mit seinen 3,5 Kilogramm ist der Vogue Pro leicht genug, um mithilfe des Xgimi X-Wall Mount an der Wand montiert zu werden. Wer gerade bspw. vom Halo+ auf den Wemax Projektor umsteigt und die Wandhalterung bereits installiert hat, braucht keine baulichen Änderungen vorzunehmen: da die Ports bei beiden Projektoren ungefähr auf der selben Höhe liegen, gestaltet sich der Wechsel als problemlos.Auch wenn Wemax auf eine Kooperation mit großen Lautsprecher-Herstellern verzichtet, kann sich der Sound hören lassen. Zwar ist auch in kleinen Räumen der Anschluss von externen Lautsprechern über HDMI, AUX oder den optischen Ausgang möglich, aber nicht zwangsläufig notwendig. Filme, Serien oder Spiele werden mit den internen Lautsprechern des Vogue Pro mehr als zufriedenstellend untermalt. Sobald der Sommer mit wärmeren Temperaturen lockt, dürften die Lautsprecher im Freien ihr volles Potenzial unter Beweis stellen können: Über die mitgelieferte Fernbedienung kann der Sound des Vogue Pro durchaus laut eingestellt werden.Nicht zu letzt sticht der Vogue Pro auch durch sein Design aus der Masse heraus: Wemax hat sich für ein unauffälliges Äußeres entschieden. Der Projektor könnte überspitzt gesagt auch als Unterständer für eine Vase gehalten werden. Wird der Projektor bspw. in einem Regal platziert, fällt er weniger auf, als es bei herkömmlichen Projektoren der Fall ist. Anders als bei der Konkurrenz stellt die Pflege des Projektors kein großes Problem dar. Der Hersteller liefert direkt ein Reinigungstuch mit. Damit ist das Entfernen von Staub auf der Linse deutlich einfacher, als wenn man hierfür ein kleines Druckluftgebläse zur Hand nehmen muss. Wemax vermeidet damit, dass Kunden ungeeignete Reinigungstücher verwenden und dadurch die Linse verkratzen.Bei der Anschaffung eines Projektors gilt es oft viele Faktoren zu bedenken: Dazu gehört zuallererst die mögliche Projektionsfläche und die weiteren Heimkino-Gegebenheiten. Im oben stehenden Video wurden zum einen eine Celexon-Leinwand sowie eine kompakte Xgimi-Tischleinwand verwendet. Hat ein Projektor wie der Vogue Pro die nötigsten Apps, wie etwa von Netflix oder Amazon Prime, mit an Bord, steht dem Film- und Seriengenuss ohne weitere Streaming-Sticks nichts mehr im Weg. Der Wemax Vogue Pro ist derzeit direkt beim Hersteller für etwas über 1.100 Euro oder über den Aliexpress Store für knapp über 850 Euro aus China verfügbar.