Celexon-Leinwand: Volle Beamerbild-Qualität bei großem Komfort

Vorteile:

Platzsparend, da ein- und ausfahrbar

Leinwand ohne Strukturschäden

Stabile Position, auch beim Lüften oder Bewegung im Raum

Schnelles Ein- und Ausfahren

Ein- und Ausfahren leise, auch nachts möglich

Stabiler Sitz an der Decke, Zubehör hierfür dabei

Leinwand verschmutzt eingefahren nicht

Kein Stromkabel dauerhaft von Nöten

Akku hält sehr lange

Deutliches Update zur normalen, weißen Wand

Neutral:

Leinwandtuch erst nach Aufbau zu kontrollieren

Aufbau allein nicht möglich

Nachteile:

Durchaus eine Investition

Ein gestochen scharfes Bild des teuren Beamers kommt an der üblichen deutschen Raufaser-Tapete nur bedingt voll zur Geltung. Eine richtige Leinwand sorgt hier für die Projektionsfläche, die die teure Investition in das Wiedergabegerät nicht verpuffen lässt. Unser Kollege Timm Mohn hat nun einen etwas teureren Vertreter dieser Produktklasse getestet: Die Celexon Batterie Leinwand V2.0 Motor Professional Plus . Diese bietet den Vorteil, dass sie sich per Fernbedienung aus ihrem Stauraum ausfahren lässt.