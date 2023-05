Virtuelle Meetings: Google zeigt neuen Prototypen von Project Starline

Google hat auf der Google I/O 2023 neben neuer Hardware wie dem Pixel Fold oder Pixel Tablet und Neuerungen im Bereich KI noch weitere interessante Projekte vorgestellt. Zu diesen zählt auch ein neuer Prototyp von Project Starline, eine Technologie, die Menschen digital näher zusammenbringen soll.Bereits 2021 hatte Google eine erste Version von Project Starline präsentiert, welches in Zukunft virtuelle Meetings revolutionieren könnte: Nutzer sehen auf einem Bildschirm ein in Echtzeit erzeugtes 3D-Modell ihres Gesprächspartners in Lebensgröße. Dadurch soll der Eindruck entstehen, man säße dieser Person direkt gegenüber - selbst wenn diese sich kilometerweit entfernt aufhält.Im Vergleich zum damals gezeigten Prototypen ist die neue Version jetzt deutlich kleiner und damit alltagstauglicher. Auch die Technik wurde vereinfacht: Benötigte der alte Prototyp noch eine ganze Reihe besonderer Kameras und Sensoren, sind jetzt nur noch wenige "normale Kameras" erforderlich. Google begründet dies mit den Fortschritten in den Bereichen KI und Machine Learning, ohne dabei aber Genaueres zu verraten.Im Video kommen auch Mitarbeiter von T-Mobile und Salesforce zu Wort, die bereits Zugang zu dem neuesten Prototyp haben. Wann und ob überhaupt Project Starline tatsächlich jemals marktreif wird, ist aber auch weiterhin unklar.