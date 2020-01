Lenovo Yoga 5G: ARM-Notebook mit 5G-Modem im Hands-On

Snapdragon 8cx und Windows 10 on ARM

Vor wenigen Tagen hat Lenovo in Kooperation mit Qualcomm das erste kommerzielle Notebook mit integriertem 5G-Modem angekündigt. Wir haben uns das Lenovo Yoga 5G auf der CES 2020 einmal genauer angesehen. Das Gerät lässt sich dem High-End-Bereich zu­ord­nen und soll voraussichtlich noch im Frühjahr 2020 zur Verfügung stehen.Im Inneren des Laptops kommt der Snapdragon 8cx ARM-SoC, welcher mit dem Snapdragon X55 5G-Modem kombiniert wird, zum Ein­satz. Die Octacore-CPU taktet mit bs zu 2,84 Gigahertz. Der 5G-Chip besitzt Support für Sub6- sowie mmWave-5G und bietet auch eine eSIM-Unterstützung. Wegen der ARM-Architektur läuft auf dem Lenovo Yoga 5G Windows 10 on ARM.Das 14 Zoll große Display löst in Full-HD auf, verfügt über einen Touchscreen und kann mit einer Helligkeit von 400 cd/m2 punkten. Wie es bei allen Yoga-Modellen von Lenovo der Fall ist, kann der Bildschirm vollständig nach hinten umgeklappt werden. Auf der Vorderseite wur­den neben einer robust wirkenden Tastatur ein präzise arbeitendes Touchpad sowie ein Fingerabdruck-Scanner untergebracht. An der Seite wurden zwei USB-C-Anschlüsse ver­baut. Um das Notebook schneller aufladen zu können, wird QuickCharge unterstützt. Der an der rechten Seite platzierte Power-Button könnte jedoch für Probleme sorgen, da sich das Gerät im Rucksack womöglich versehentlich aktiviert und damit Strom verbraucht.Das Notebook soll schon im Frühjahr 2020 auf den Markt gebracht werden. Wann die Ge­rä­te allerdings auch hierzulande verfügbar sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die un­ver­bind­li­che Preisempfehlung betont, dass es sich um ein High-End-Produkt handelt. Abhängig von der Konfiguration kann das Yoga 5G ab 1499 Dollar erworben werden. Die Preise für den europäischen Markt wurden nicht genannt.