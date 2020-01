MSI zeigt, wie sehr Displays von "Mini-LED"-Beleuchtung profitieren

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Die Consumer Electronics Show ist bekanntlich eine Messe, auf der einerseits Produktneuheiten und andererseits generelle Innovationen vorgestellt werden. Im Optimalfall haben die Geräte beides und das trifft auf die Creator 17-Laptops von MSI zu. Denn die sind neu und haben auch Neues zu bieten. Wir verraten im Hands-On, was das ist.Gemeint ist hier die Bildschirmtechnologie der neuen Laptops von MSI. Denn diese haben Displays verbaut, die mit so genannten Mini-LEDs arbeiten. Der Einsatz derartiger kleinerer Hintergrundlichtquellen hat eine wesentlich höhere Genauigkeit beim Abdunkeln bzw. der Helligkeit zur Folge, zumindest im Vergleich zu LCDs bzw. klassischen LED-Backlights. Mini-LEDs arbeiten üblicherweise mit Einheiten, die kleiner als zwei Millimeter sind.Das ist vor allem hinsichtlich der Darstellung von HDR-Inhalten wichtig und von Vorteil, denn hier spielt der Kontrast zwischen Hell und Dunkel die Hauptrolle. Laut MSI hat das 17 Zoll messende 4K-Display 240 lokale Abblendzonen. Laut MSI ist es das erste Display dieser Art, das in einem Notebook verbaut ist.Von der Technik profitiert auch die Gesamthelligkeit, denn der neue MSI Creator 17 kommt auf eine Helligkeit von 500 Candela, das Vorjahresmodell erreicht nur 300 Candela. Subjektiv betrachtet wirkt der Kontrast wesentlich besser, zumindest konnten wir uns davon auf der Messe vor Ort in Las Vegas überzeugen.Kurze Anmerkung in eigener Sache: Im Video ist der MSI Creator 17 links zu sehen, rechts ist das Modell aus dem Vorjahr platziert. Der linke Bildschirm ist klar heller und kontrastreicher, leider ist das im Video nicht immer so zu sehen, manchmal erscheint der eigentlich schlechtere Bildschirm besser. Das liegt daran, dass es unheimlich schwierig ist, auf solchen Messen Display abzufilmen und es zu einer nur schwer vermeidbaren Überbelichtung kommt.