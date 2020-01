Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Februar 2020

3. Februar 2020

4. Februar 2020

5. Februar 2020

6. Februar 2020

7. Februar 2020

8. Februar 2020

11. Februar 2020

12. Februar 2020

13. Februar 2020

14. Februar 2020

19. Februar 2020

20. Februar 2020

21. Februar 2020

24. Februar 2020

26. Februar 2020

27. Februar 2020

28. Februar 2020

Weitere neue Filme & Serien im Februar 2020 auf Netflix:

Die Jones - Spione von nebenan (01.02.2020)

The Birth of a Nation - Aufstand zur Freiheit (01.02.2020)

House of Wax (01.02.2020)

Hexen hexen (01.02.2020)

High Speed!: Free! Starting Days (01.02.2020)

Mein Nachbar Totoro (01.02.2020)

Das Schloss im Himmel (01.02.2020)

Kikis kleiner Lieferservice (01.02.2020)

Porco Rosso (01.02.2020)

Flüstern des Meeres - Ocean Waves (01.02.2020)

Tränen der Erinnerung - Only Yesterday (01.02.2020)

Die Chroniken von Erdsee (01.02.2020)

Love Jacked (01.02.2020)

Fences (03.02.2020)

Hell or High Water (03.02.2020)

Finale in Berlin (05.02.2020)

Outlander: Staffel 4 (05.02.2020)

Mercenaire - Ein Leben mit Rugby (05.02.2020)

cats_the_mewvie (05.02.2020)

Burg Schreckenstein 2 (07.02.2020)

Q Ball (11.02.2020)

Poseidon (15.02.2020)

A Nightmare on Elm Street (15.02.2020)

Peter Hase (22.02.2020)

Ocean's Eight (25.02.2020)

The Break: Staffel 2 (29.02.2020)

Nach bekannter Manier veröffentlicht Netflix seine neuen Serien- und Film-Highlights, die für Abonnenten im Februar 2020 zur Ver­fü­gung gestellt werden. Die in­te­res­san­tes­ten Streifen hat der Video-Streaming-Anbieter dabei wie üblich in einem knapp vier­mi­nü­ti­gen Trailer mit diversen Teasern zusammengefasst. Im unteren Bereich dieses Artikels findet ihr hingegen die komplette Auflistung der hauseigenen Originals und der so genannten Lizenztitel, die Netflix zumindest zeitweilig zum Streamen und Downloaden anbietet. Im Februar stehen dabei insgesamt 38 Filme- und Serien sowie 26 weitere Blockbuster für euch bereit.Besonders interessant dürfte dabei die Comic-Verfilmung Locke & Key sein, die Netflix als Serie bereits am 7. Februar veröffentlicht. Ebenso kann man sich auf die fünfte Staffel von Better Call Saul und weitere Folgen von Narcos: Mexico freuen. Sci-Fi-Fans hingegen blicken Staffel 2 von Altered Carbon: Das Unsterblichkeitsprogramm entgegen, das ohne den früheren Hauptdarsteller Joel Kinnaman auskommen muss. Für ihn springt in den neuen Episoden Anthony Mackie (Avengers-Reihe) ein. Wenige Tage später wird zudem Formula 1 für Rennsport-Enthusiasten mit neuen Folgen versorgt.In Hinsicht auf neue Netflix-Filme zeigen sich im Februar unter anderem die deutsche Produktion Isi & Ossi und das Drama Horse Girl mit Alison Brie. Parallel dazu gibt es einen spannenden Schwung an Lizenzfilmen. Dazu gehören zum Beispiel Fences mit Denzel Wa­shing­ton und Hell or High Water mit Jeff Bridges und Chris Pine. Zudem will Netflix mit A Nightmare on Elm Street und House of Wax das Gru­sel­ka­bi­nett neu aufbauen. Ebenso nimmt man, wie vorab bekannt gegeben, die Filme von Studio Ghibli ins Programm.- Netflix Kids & FamilyDas Abenteuer ruft: Kaylie, Ray Ray, Amber, Valeria, Chewy, Jackie und die anderen müssen sich mit Freundschaften, Flirts und der Wildnis herumschlagen.- Netflix Original Comedy SpecialIn seinem neuen Stand-up-Special gibt Comedian Tom Papa reichlich Lob.- Netflix FilmIn dieser Fortsetzung zu "El cumple de la abuela" heiratet Oma ihren viele Jahre jüngeren Gärtner. Bei der Hochzeit prallen die Kulturen der beiden Familien aufeinander.- Netflix Original DokumentationNach dem tragischen Tod seines Sohnes zieht ein Pharmazeut aus Louisiana alle Register, um die eklatante Korruption hinter der Opioidkrise zu enthüllen.- Netflix Original Anime30 Jahre nachdem die Menschheit durch eine Pandemie dezimiert wurde, die alle Infizierten in blutdürstige Insekten verwandelte, kämpfen zwei Kinder ums Überleben.- Netflix Original SerieEine einsame Frau mit Gesichtsblindheit findet in einem menschenähnlichen Hologramm in Anlehnung an dessen genialen Schöpfer den perfekten Partner.- Netflix Original SerieIn dieser Verfilmung der Comics von Joe Hill und Gabriel Rodríguez ziehen drei Geschwister nach dem Mord an ihrem Vater in ein Haus voller surrealer Schlüssel.- Netflix FilmDie immer deutlicheren Träume einer liebenswerten Außenseiterin mit einer Vorliebe für Basteln, Pferde und übernatürliche Kriminalserien übernehmen langsam ihren Alltag.- Netflix Original DokumentationMehrere Jahrzehnte nach der Ermordung des afroamerikanischen Bürgerrechtlers Malcolm X begibt sich ein Gerechtigkeitskämpfer auf die Suche nach der Wahrheit.- Netflix Original Kids & FamilyDie Drachenretter sorgen weiter für die Sicherheit der Bewohner von Huttsgalor. Doch Magnus' raffinierter Neffe Axel entpuppt sich als neuer und gefährlicher Feind.- Netflix FilmEin Mathematikgenie muss sich während der Kubakrise 1962 nicht nur in einer US-sowjetischen Schachpartie, sondern auch in einem tödlichen Spionagespiel behaupten.- Netflix Original SerieDie Geheimnisse der Blak-Tek werden enthüllt und Vanessa ergründet eine neue Philosophie. Sam verfolgt einen bösartigen Plan: Er will die Kreatur The Dark One zum Leben erwecken.- Netflix Original DokumentationDiese Doku blickt unter anderem durch ein Interview mit Cuarón höchstpersönlich hinter die Kulissen der Dreharbeiten zum Oscar-gekrönten Drama "Roma" von Alfonso Cuarón.- Netflix FilmLara Jeans und Peters vorgetäuschte Romanze ist zu einer echten, offiziellen Liebe avanciert. Ausgerechnet jetzt taucht ein weiterer Empfänger ihrer Liebesbriefe auf.- Netflix Original SerieFélix muss sich nicht nur mit den USA und den Folgen seiner Aktionen gegen die DEA auseinandersetzen, sondern auch mit der Unzufriedenheit in seiner eigenen Organisation.- Netflix Original AnimeLuca tritt in die Fußstapfen seines Vaters, um seine Mutter aus den Fängen von Ladja zu befreien. Der himmlische Held mit dem Zenith-Schwert ist seine einzige Hoffnung.- Netflix Original SerieDie 1989 um die indische Lucknow University angesiedelte Serie begleitet Paare verschiedenen Alters bei Herzensangelegenheiten wie Ehe, neuer Liebe und Freundschaft.- Netflix Original SerieLidia kehrt nach Spanien zurück, um mithilfe ihrer engsten Freunde nach ihrer Tochter zu suchen. Der Bürgerkrieg geht an niemandem spurlos vorbei.- Netflix FilmUm ihre kulinarischen Ziele zu verwirklichen, geht eine Milliardärstochter ein Bündnis mit dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter ein, der vom Boxen träumt.- Netflix Original DokumentationJon Favreau und Roy Choi begeben sich auf weitere Reisen, die mit großartigem Essen und fesselnden Gesprächen prominenter Köche gefüllt sind.- Netflix FilmEin Spion aus dem Spanischen Bürgerkrieg versteckt sich 33 Jahre lang zu Hause. Dieser Film mit Antonio de la Torre und Belén Cuesta basiert auf wahren Begebenheiten.- Netflix Original SerieDrei Cousins kämpfen trotz ihrer persönlichen Differenzen in Los Angeles für den Taco-Imbiss ihres Großvaters und gegen die Gentrifizierung ihres Latino-Viertels.- Netflix Original SerieIn dieser Serie von Martín Zimmermann ("Ozark", "Narcos") will eine mutige Frau (Dolores Fonzi) einen Fußballverein in Argentinien vom organisierten Verbrechen befreien.- Netflix Original SerieEin Teenager und seine Freunde geraten in ihrer Nachbarschaft in einen Machtkampf zwischen brasilianischer Hexerei und japanischen Shinto-Geistern.- Netflix Original DokumentationVon der Veranlagung bis hin zu Umwelteinflüssen - diese Dokureihe ergründet bahnbrechende Erkenntnisse darüber, wie Babys im ersten Lebensjahr die Welt erkunden.- Netflix Original Kids & FamilyZwei Teenager arbeiten in einem Videospielladen. Doch das ist nur ein Vorwand für ihren wahren Job: Monster jagen, die aus den Spielen in die echte Welt gelangen konnten.- Netflix Original Kids & FamilyWie werden Hunde zum besten Freund des Menschen? Es gibt da eine geheime Schule, in der sprechende Welpen alles lernen, was sie dafür wissen müssen.- Netflix Original SerieDie Vorgeschichte von "Breaking Bad", in der erzählt wird, wie aus dem unbedeutenden Anwalt Jimmy McGill der Gauner-Anwalt Saul Goodman wurde, geht in die 5. Runde.- Netflix Original Kids & FamilyEine 15-jährige Robotik- und Raketenexpertin zieht für einen Job bei der NASA quer durchs Land zu ihrem lebenslustigen Onkel - einem ehemaligen Football-Spieler.- Netflix Original SerieIn dieser Serie nach Charles Forsmans Graphic Novel machen Highschool, Familiendrama, Sexualität und übernatürliche Kräfte einem 15-jährigen Mädchen das Leben schwer.- Netflix Original SerieAls Takeshi Kovacs wegen eines Jobs in einem neuen Sleeve auf Harlans Welt zurückkehrt, wütet auf dem Planeten der Krieg und im Verborgenen lauert eine verflossene Liebe.- Netflix Original SerieEine Nachwuchsschauspielerin zieht dank eines freizügigen Instagram-Posts das große Los. Doch sie ist nicht die einzige Frau in Tokio, die einem Lebenstraum nachjagt.- Netflix Original Comedy SpecialIn diesem computeranimierten Remake von "Pokémon - Der Film" sinnt das legendäre Pokémon Mewtu auf Rache an all jenen, die sich seine Kräfte zunutze machen wollen.- Netflix Original SerieAuch in der 2. Staffel leben die Fahrer, Manager und Teambesitzer der Formel 1 sowohl auf als auch abseits der Piste ein Leben auf der Überholspur.- Netflix Original SerieIn Mexiko-Stadt begegnen drei verwöhnte Mädchen einer gefährlichen Frau und geraten in ein gewagtes Abenteuer, durch das sie wachsen und mehr über sich selbst erfahren.- Netflix Original SerieEine exzellente südafrikanische Spionin (Pearl Thusi) muss neben der bisher gefährlichsten Mission ihrer Karriere auch Veränderungen in ihrem Privatleben meistern.- Netflix Original SerieDrei Experten für Gastronomie und Design verwandeln Restaurants auf der ganzen Welt von fad zu fantastisch. Denn eine tolle Aussicht allein reicht nicht.- Netflix Original FilmIn dieser Bestseller-Verfilmung mit Elle Fanning und Justice Smith in den Hauptrollen verhelfen zwei Jugendliche mit psychischen Problemen einander zu neuem Lebensmut.