Netflix & Prime Video: Die Neustarts der Woche im Überblick (KW 20)

Gegen die Langeweile im Home-Office und für den abendlichen Se­rien­ma­ra­thon stehen in dieser Woche mehr als zehn neue Filme und Staffeln zum Streaming bei Netflix und Amazon Prime Video bereit. In unserer kompakten Übersicht findet ihr alle Neustarts der KW 20.

Es muss nicht immer großes Kino sein

Mile 22 ab 13. Mai bei Amazon

The Last Narc - Staffel 1 ab 15. Mai bei Amazon

Psychedelische Abenteuer: Have a good trip! ab 11. Mai

Gerichtsverfahren in den Medien ab 11. Mai

Bordertown: Staffel 3 ab 11. Mai

True: Magische Märchen ab 12. Mai

The Wrong Missy ab 13. Mai

Der unscheinbare Juanquini ab 15. Mai

White Lines ab 15. Mai

Magie für die Menschen: Staffel 3 ab 15. Mai

Ich liebe dich, Spinner! ab 15. Mai

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 5 ab 15. Mai

Die Königin und der Eroberer ab 16. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Die Woche vom 11. bis 17. Mai startet bei Netflix und Prime Video nicht gerade mit einem Paukenschlag. Amazon-Abonnenten erhalten mit "Mile 22" aus dem Jahr 2018 einen einzigen neuen Film mit Mark Wahlberg, während Seriennachschub lediglich mit der ersten Staffel der Drogenkartell-Doku "The Last Narc" im Originalton (OV/OmU) geliefert wird. Bei Netflix hin­ge­gen führen euch Nick Offerman (Parks and Recreation) und weitere US-Promis in "Have a good Trip" durch ihre psychedelischen Abenteuer, während David Spade in "The Wrong Missy" ein Horror-Date erlebt.Abseits vom Hollywood Boulevard zeigt Netflix die dritte Staffel der finnischen Dramaserie "Bordertown", die kolumbianische Comedy-Serie "Der unscheinbare Juanquini" und die spa­ni­schen Romantik-Komödie "Ich liebe dich, Spinner!". Für Groß und Klein gibt es zu­dem wei­te­re Folgen von "Magie für die Menschen" und Zeichentrickfilme sowie Animationsserien wie "True: Magische Märchen" und "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen". Sollte für euch in dieser Woche nicht das passende dabei gewesen sein, empfehlen wir einen Blick auf die Amazon-Serie Upload , welche die Wartezeit auf Netflix' Space Force verkürzen dürfte.Wer noch keinen der Video-Streaming-Dienste abonniert hat, kann Netflix und Amazon Prime Video jederzeit für 30 Tage kostenlos testen. Nach dem Probezeitraum fallen je nach Zahlungsweise monatlich circa 7,99 Euro an.