Avatar 2: Der erste Trailer zu James Camerons 3D-Spektakel ist online

Rückkehr nach Pandora

Kinostart im Dezember

Nachdem es den ersten Teaser-Trailer zu Avatar 2: The Way of Water bereits seit der letzten Woche exklusiv im Kino zu sehen gibt, haben die 20th Century Studios diesen nun auch online verfügbar gemacht. Das knapp anderthalb Minuten lange Video gibt einen beeindruckenden Ausblick auf die Fortsetzung zum 3D-Hit aus dem Jahr 2009.Wer sich in den letzten Tagen Dr. Strange 2 im Kino angesehen hat, tat dies möglicherweise nicht nur, um die weiteren Verstrickungen im Marvel-Multiversum zu verfolgen, sondern auch, um als einer der ersten den ersten Trailer zur Avatar-Fortsetzung sehen zu können. Ab heute steht dieser auch gänzlich ohne Kinoticket zum Abruf bereit und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass Avatar 2: The Way of Water ein ähnlich bildgewaltiges Spektakel wie der erste Ausflug nach Pandora werden dürfte.Dies ist zum Inhalt bekannt: Avatar 2 spielt etwas mehr als zehn Jahre nach dem Ende des ersten Films und rückt Jake Sully (der Protagonist des ersten Films) und die Na'vi Neytiri in den Mittelpunkt, die viele Mühen auf sich nehmen, um ihre Familie vor Gefahren zu schützen und am Leben zu erhalten. Um welche Gefahren es sich dabei handelt, zeigt der erste Teaser aber noch nicht.Überhaupt verrät das Video kaum Details zur Geschichte, sondern zeigt vor allem wunderschöne Landschaftsaufnahmen, die im Titel vorgegebene Nähe zum Wasser ist hier unverkennbar. Neben zahlreichen Na'vi gibt es auch eine industrielle oder militärische Einrichtung der Menschen zu sehen.Leider vermittelt der Teaser zumindest beim Anschauen zuhause noch keinen Eindruck von der Qualität der 3D-Effekte, welche im Vergleich zum Vorgänger deutlich beeindruckender ausfallen sollen.Ob dem wirklich so ist, wird sich spätestens am 14. Dezember 2022 zeigen, wenn Avatar 2: The Way of Water in den deutschen Kinos startet. Regie bei Avatar 2 führte James Cameron, zum namhaften Cast zählen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement und Kate Winslet. Weitere Fortsetzungen bis einschließlich Avatar 5 befinden sich bereits in Vorbereitung und Ubisoft entwickelt mit Avatar: Frontiers of Pandora ein Videospiel im selben Scifi-Universum.