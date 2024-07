Apple TV+: Apple arbeitet an Einführung von Werbung

Apple führt Gespräche mit der britischen TV-Ratings-Agentur Barb. Ziel ist offenbar die Einführung eines werbefinanzierten Tarifs im UK-Markt. Experten vermuten, dass nach Großbritannien und den USA auch Deutschland folgen könnte.

Apple TV+ plant offenbar die Einführung von Werbung

Werbung als neuer Trend bei Streaming-Diensten

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Was bedeutet das für Nutzer?

Bei Start 2019: 4,99 Euro/Monat

Oktober 2022: Erhöhung auf 6,99 Euro/Monat

Oktober 2023: Erneute Erhöhung auf 9,99 Euro/Monat

Internationale Ausweitung wahrscheinlich

Herausforderungen für Apple

Zusammenfassung Apple TV+ führt Gespräche mit britischer TV-Ratings-Agentur Barb

Ziel ist die Einführung eines werbefinanzierten Tarifs in Großbritannien

Andere große Streaming-Dienste bieten bereits günstigere Tarife mit Werbung an

Apple hat bereits Werbung bei Sportübertragungen getestet

Mögliche Einführung ähnlicher Tarife in den USA und Deutschland

Apple TV+ hatte weltweit etwa 25 Millionen zahlende Abonnenten im März 2022

In Deutschland nutzten 2023 ca 6% der Bevölkerung Apple TV+ mindestens einmal im Monat

Bislang war Apple TV+ die einzige große Streaming-Plattform ohne Werbung. Doch das könnte sich bald ändern. Wie The Telegraph berichtet, führt Apple aktuell Gespräche mit der britischen TV-Ratings-Agentur Barb (Broadcasters' Audience Research Board). Dabei geht es offenbar um Möglichkeiten, Werbung auf Apple TV+ zu tracken und zu messen.Barb ist ein Joint Venture verschiedener britischer TV-Sender und liefert bereits Daten zur Nutzung von Apple TV+. Um auch Werbung erfassen zu können, wären allerdings zusätzliche Techniken nötig. Die Gespräche deuten also stark darauf hin, dass Apple einen werbefinanzierten Tarif einführen möchte.Apple wäre damit in guter Gesellschaft. In den letzten Monaten haben bereits Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video günstigere Tarife mit Werbung eingeführt. Der Schritt wird als Reaktion auf die steigenden Kosten und den harten Wettbewerb im Streaming-Markt gesehen. Viele Nutzer haben ihre Abos gekündigt oder suchen nach günstigeren Alternativen.Die Strategie scheint aufzugehen: Netflix vermeldete kürzlich Rekordumsätze von 9,6 Milliarden Dollar im letzten Quartal, auch dank eines Anstiegs von 34 Prozent bei den Abonnenten des Werbe-Tarifs.Dass Apple in diese Richtung plant, zeigen auch personelle Veränderungen . Im März 2024 holte das Unternehmen Joseph Cady an Bord, einen ehemaligen Werbechef von NBCUniversal. Schon im Februar 2023 wurde mit Lauren Fry eine Expertin für den Aufbau von Video-Werbegeschäften engagiert.Erste Erfahrungen mit Werbung auf Apple TV+ gibt es bereits: Bei den Übertragungen der Major League Soccer wurden Werbeplätze für bis zu vier Millionen Dollar verkauft. Auch bei den Major League Baseball-Übertragungen wurden bereits Werbeanzeigen geschaltet.Für Apple TV+ Abonnenten stellt sich nun die Frage: Wird es einen günstigeren Tarif mit Werbung geben? Oder müssen bestehende Kunden künftig mehr zahlen, wenn sie keine Werbung sehen wollen?Netflix und Disney+ bieten beide Varianten an: günstigere Tarife mit Werbung und teurere ohne. Amazon Prime Video hingegen verlangt einen Aufpreis für werbefreies Streaming.Apple hat den Preis für Apple TV+ in den letzten Jahren bereits mehrfach erhöht:Eine weitere Preiserhöhung könnte viele Nutzer abschrecken. Ein günstigerer Werbe-Tarif wäre da möglicherweise die bessere Option.Die aktuellen Gespräche beziehen sich nur auf den britischen Markt. Es ist aber davon auszugehen, dass Apple ähnliche Pläne für andere wichtige Märkte wie die USA und Deutschland verfolgt. In den USA soll es bereits Gespräche mit dortigen Ratings-Agenturen gegeben haben.Apple TV+ ist zwar nicht der größte Anbieter im Streaming-Markt, konnte aber in den letzten Jahren stetig wachsen. Laut Schätzungen hatte der Dienst im März 2022 weltweit etwa 25 Millionen zahlende Abonnenten, plus weitere 50 Millionen Nutzer mit kostenlosem Zugang durch Werbeaktionen.In Deutschland nutzten 2023 etwa sechs Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren Apple TV+ mindestens einmal im Monat. In der Schweiz waren es 5,2 Prozent bzw. 350.000 Personen ab 15 Jahren.Der mögliche Schritt in Richtung Werbung kommt zu einem herausfordernden Zeitpunkt für Apple. Berichten zufolge hat das Unternehmen begonnen, seine Produktionsausgaben zu reduzieren , nachdem es mehr als 20 Milliarden Dollar für Originalfilme und TV-Shows ausgegeben hat.Zudem deuten Zahlen des internationalen Marktforschungsunternehmens Kantar darauf hin, dass das Abonnentenwachstum sich zunehmend verlangsamt. In Großbritannien fiel Apple TV+ im zweiten Quartal 2024 vom ersten auf den vierten Platz bei der Anzahl der Neuabschlüsse zurück. Das entspricht einem Marktanteil von ungefähr zwölf Prozent.Mit der Einführung eines Werbe-Tarifs könnte Apple TV+ seine Reichweite weiter ausbauen und neue Kundengruppen ansprechen. Gleichzeitig würde man zusätzliche Einnahmequellen erschließen, was angesichts der hohen Investitionen in Eigenproduktionen sicher nicht schaden kann.Für Werbetreibende wäre ein werbefinanziertes Apple TV+ sicher interessant. Die Plattform ist bekannt für hochwertige Inhalte und eine kaufkräftige Zielgruppe. Allerdings müsste Apple einen Weg finden, Werbung so zu integrieren, dass sie nicht als störend empfunden wird und die Nutzererfahrung nicht beeinträchtigt.