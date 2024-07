Netflix: Trotz schlechter Schlagzeilen geht es immer weiter aufwärts

Netflix macht zuletzt immer wieder mit Preiserhöhungen und Maßnahmen gegen das Passwort-Sharing Negativ-Schlagzeilen. Das tut dem Erfolg der Plattform allerdings keinen Abbruch und die Abonnentenzahlen steigen weitaus stärker als erwartet.

Wie das Unternehmen jetzt mittelte, wurden von April bis Juni immerhin 8,05 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen. Dies liegt weit über den Erwartungen, die Finanzanalysten im Vorfeld der Bilanzpräsentation für das zweite Quartal veröffentlichten, und auch deutlich über den 5,89 Millionen zusätzlichen Abonnenten, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres hinzukamen.Netflix hat jetzt weltweit 277,65 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass es im Rahmen seiner Finanzergebnisse im Jahr 2025 keine neuen Abonnentenzahlen mehr veröffentlichen wird. Dann sollen nur noch bestimmte Meilensteine verkündet werden.Offenbar erfolgreich ist die Idee, die Einnahmen mit Tarifen zu steigern, in denen ein günstiger Abo-Betrag mit Werbung kombiniert wird. Auf diese Weise kann Netflix vor allem in Verbrauchergruppen Kunden gewinnen, die aufgrund einer geringen Kaufkraft bisher vom Abschluss eines Vertrages zurückschreckten. Die werbebasierten Abonnentenzahlen kletterten den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 34 Prozent.Den Gesamtumsatz konnte Netflix im letzten Quartal auf 9,56 Milliarden Dollar steigern, verglichen mit 8,19 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte dabei von 1,49 Milliarden auf nun 2,15 Milliarden Dollar.Vor allem, um einmal gewonnene Kunden zu binden, soll ein neues Design der Benutzeroberfläche in den Netflix-Apps zukünftig eine bessere Übersichtlichkeit und einen leichteren Zugang zu Inhalten ermöglichen. Außerdem setzt das Unternehmen weiterhin darauf, User auch mit neuen Spielen anzulocken, die auf verschiedenen Eigenproduktionen basieren.