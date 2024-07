WhatsApp erweitert Funktionen mit AR-Anrufeffekten und neuen Filtern

WhatsApp hat kürzlich begonnen, eine neue Funktion namens Nearby Share zu testen, die Apple AirDrop ähnelt. Nun bringt das neueste Android-Beta-Update weitere aufregende Neuerungen: AR-Anrufeffekte und Filter.

In der Android-Beta-Version 2.24.16.6 wurden diese neuen Funktionen vom Online-Magazin WhatsApp Beta Info entdeckt, die das Anruferlebnis auf WhatsApp deutlich verbessern sollen.Die Einführung von AR-Funktionen ermöglicht es den Nutzern, Videoanrufe durch verschiedene dynamische Gesichtsfilter und -effekte unterhaltsamer und anpassbarer zu gestalten. Angekündigt wurde das aber offiziell noch nicht. Laut WABetaInfo bietet das Update unter anderem ein Touch-up-Tool, das die Haut glättet und das Aussehen bei Videoanrufen verbessert. Ein Low-Light-Modus sorgt dafür, dass Nutzer auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben.Diese Funktionen tragen dazu bei, die Qualität der Videoanrufe zu erhöhen und ein besseres visuelles Erlebnis zu bieten. Zusätzlich wurde ein Tool zur Hintergrundbearbeitung hinzugefügt, das es den Nutzern ermöglicht, Hintergründe während Gruppenanrufen zu ändern oder Unschärfeeffekte anzuwenden.Dies ist besonders hilfreich für diejenigen, die unordentliche Hintergründe verbergen möchten oder einfach verschiedene Hintergründe ausprobieren wollen, um mehr Spaß in ihren Anrufen zu haben. WhatsApp plant demnach auch, diese AR-Effekte, Filter und das Hintergrundbearbeitungstool zukünftig auch für die Desktop-App freizugeben.Derzeit sind diese neuen Funktionen jedoch nur für eine begrenzte Anzahl von Android-Beta-Testern verfügbar, der Test soll schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet werden.Um die neuen AR-Effekte und Filter von WhatsApp auszuprobieren, ist eine Teilnahme am Beta-Programm über das Google Play Beta-Programm erforderlich, welches momentan jedoch voll ist. Interessierte Nutzer müssen sich gedulden, bis weitere Plätze im Beta-Programm verfügbar werden oder die Funktionen offiziell für alle Nutzer freigegeben werden.Diese neuen Entwicklungen zeigen, wie WhatsApp kontinuierlich daran arbeitet, die Benutzererfahrung zu verbessern und innovative Features zu integrieren. Die Einführung von AR-Funktionen und verbesserten Hintergrundbearbeitungsmöglichkeiten ist ein Schritt in diese Richtung, der die App noch attraktiver für Videoanrufe macht.