WhatsApp knackt Nutzerbasis von 100 Millionen US-Amerikanern

1. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: WhatsApp nutzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass nur Sender und Empfänger die Nachrichten lesen können. Diese Sicherheitsmaßnahme schützt Ihre privaten Unterhaltungen vor Zugriffen. 2. WhatsApp Web und Desktop: Mit WhatsApp Web und der Desktop-App können Nutzer ihre Chats auf dem Computer fortführen. Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen und schon ist die Verbindung hergestellt. 3. Gruppenchats und Broadcasts: WhatsApp erlaubt Gruppenchats mit bis zu 256 Teilnehmern und das Versenden von Broadcast-Nachrichten an bis zu 256 Kontakte gleichzeitig, ohne dass diese voneinander wissen. 4. Status-Updates: Nutzer können Status-Updates in Form von Fotos, Videos oder Texten posten, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden. Diese Funktion ähnelt den Stories von Instagram und Snapchat. 5. Datenübertragung und Speicher: WhatsApp ermöglicht das Teilen von Dokumenten, Fotos, Videos und anderen Dateien bis zu einer Größe von 100 MB pro Datei, was die Zusammenarbeit und Kommunikation vereinfacht.

Der Meta-Konzern hat bekannt gegeben, dass WhatsApp nun erstmals die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern in den Vereinigten Staaten erreicht hat. Interessanterweise gibt es eine Häufung - davon sind etwa 10 Millionen allein in Texas.Weltweit zählt WhatsApp über zwei Milliarden Nutzer. Daran lässt sich ganz gut ablesen, dass WhatsApp in den USA nicht der große Renner ist, weltweit aber ungeschlagen.Dieser Meilenstein hat lange auf sich warten lassen - WhatsApp wurde bereits im Jahr 2009 gegründet und ist seit 2014 Teil von Meta. In seiner Heimat, der USA, ist der Messenger allerdings gar nicht so weitverbreitet - umso mehr wird jetzt gefeiert, dass man mehr als 100 Millionen Nutzer monatlich in den USA zählen kann.In einem Blogbeitrag wurde das nun angekündigt und darauf hingewiesen, dass WhatsApp sich als die Lösung sieht, um die Kluft durch die Verwendung unterschiedlicher Plattformen in Amerika zu überwinden.Genau diese Überwindung war erst im Juni Teil einer Werbekampagne des Messengers, die nun scheinbar ihre Erfolge einsammeln kann. So hatte Meta im Juni ehemalige Darsteller der Serie "Modern Family" für einen Werbespot engagiert. Dabei ging es um die Frustration, wenn einige Menschen in der Familie iPhones und andere Android-Geräte nutzen.Laut einer von WhatsApp in Auftrag gegebenen Umfrage kommuniziert einer von vier Amerikanern nicht regelmäßig mit engen Freunden oder Familienmitgliedern, eben aufgrund von inkompatiblen Geräten.