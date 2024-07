Netflix beginnt Verteilung neuer Oberfläche und fast alle hassen sie

Immer dann, wenn Dienste und Seiten eine neue Benutzeroberfläche verteilen, ist der Aufschrei groß. Dieser legt sich aber nach einer Weile, sobald sich die Nutzer daran gewöhnt haben. Bei der neuen UI, die Netflix nun zu verteilen beginnt, wird das möglicherweise anders sein.

Netflix repariert, was nicht kaputt ist

Riesige Elemente

Zusammenfassung Neue Netflix-UI stößt auf Kritik wegen großer Kacheln

Nutzer klagen über klaustrophobisches Gefühl der Oberfläche

Änderungen sollen Augengymnastik der Nutzer reduzieren

Unterkategorien werden in der neuen UI nach oben verschoben

Viele Nutzer finden das alte Design besser und hoffen auf Rücknahme

Patrick Flemming von Netflix verteidigt das neue Design

Großflächige Elemente zeigen weniger Inhalte auf einmal

Netflix hat eine schier endlose Anzahl an Inhalten und es ist praktisch, auf einer Seite möglichst viele Titel sehen zu können - vor allem dann, wenn man nicht weiß, was man als nächstes einschalten soll. Das ist wie bei allen UI-Lösungen zwar ein Stück weit auch Geschmacksfrage, die meisten Netflix-User werden aber zustimmen, dass man nichts fixen muss, was nicht kaputt ist.Doch Patrick Flemming, Senior Director of Product bei Netflix, hat dazu wie sein Unternehmen eine andere Meinung. Denn dieser hat bereits im Juni ein neues Design angekündigt, dieses soll die "Gymnastik, die Nutzer mit ihren Augen machen müssen" reduzieren. "Wir wollen, dass die Mitglieder leichter herausfinden können, ob ein Titel das Richtige für sie ist."Konkret bedeutet das, dass Netflix die Unterkategorien von der Seite nach oben transferiert und das ist durchaus eine sinnvolle Anpassung. Umstrittener ist die Änderung der eigentlichen Oberfläche mit den Inhalten: Denn hier sind die jeweiligen Kacheln mit Filmen und Serien nun groß bis riesig, statt einer ganzen Reihe an Titeln zu sehen, werden nun lediglich einige wenige angezeigt.Das neue Interface erschlägt die Nutzer in der Tat mit großflächigen Elementen und kommt auch alles andere als gut an, wie Nutzer u. a. auf Reddit klagen (via The Standard ): "Ich habe gerade das neue Design gesehen und es ist furchtbar. Ich sehe ganze drei Thumbnails auf dem Bildschirm, so groß sind sie."Ein anderer klagt: "Diese Benutzeroberfläche macht mir buchstäblich Angst, weil sie sich so klaustrophobisch anfühlt. Netflix hatte eines der besten UI-Designs aller Streaming-Dienste. Warum sollten Sie das ändern?" So mancher hofft auch, dass sich Netflix noch umentscheidet: "Wir hoffen, dass Netflix all diese Rückmeldungen berücksichtigt und sich überlegt, die Oberfläche zurückzuändern." Ob Netflix das berücksichtigt, ist freilich eine andere Frage, denn in der Regel versuchen Unternehmen, solche Kritik auszusitzen.