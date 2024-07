Filme und Serien: Diese Woche neu auf Prime Video, Netflix & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zeigen sich auch in der Sommerpause und zum Ferienbeginn mit neuen Filmen und Serien - 20 Neustarts sind es in dieser Woche. Mit dabei: Kleo, The Veil und The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Hier alle Termine im Überblick.

Fokus auf Spionage, Action und Mystery

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 30

Lyle - Mein Freund, das Krokodil ab 22. Juli

Love of my life ab 24. Juli

Resurrected Rides ab 24. Juli

Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boy-Band-Betrug ab 24. Juli

Kleo: Staffel 2 ab 25. Juli

The Decameron ab 25. Juli

Tokyo Swindlers ab 25. Juli

Élite: Staffel 8 ab 26. Juli

Nicht alles ist verhandelbar ab 26. Juli

House of Ga'a ab 26. Juli

Der Prinz der Drachen: Staffel 6 ab 26. Juli

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 30

Bailey - Ein Freund fürs Leben ab 22. Juli

Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat ab 22. Juli

Shot Caller ab 22. Juli

Mindcage ab 23. Juli

The Ministry of Ungentlemanly Warfare ab 25. Juli

Mamma Mia: Here We Go Again! ab 25. Juli

Mamma Mia! ab 25. Juli

The Roundup: No Way Out ab 28. Juli

Red Right Hand ab 28. Juli

Home Sweet Rome - Staffel 1 ab 28. Juli

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 30

FX's The Veil ab 24. Juli

Haie auf Angriff - Den Jägern auf der Spur ab 24. Juli

Alle Disney+-Neustarts im Überblick