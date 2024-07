Xiaomi Smart Band 9: Größerer Akku + helleres Display offiziell enthüllt

Der Fitness-Tracker der chinesischen Firma ist aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses auch hierzulande bei vielen Kunden beliebt. Vor allem an zwei wichtigen Stellen hat Xiaomi bei der neunten Generation des smarten Armbands nachgebessert.

Heute hat Xiaomi neben seinen beiden Smartphones Mix Flip & Mix Fold 4 auch sein Smart Band 9 vorgestellt. Schon in den letzten Tagen gab es immer wieder Gerüchte und Leaks zu den Spezifikationen des Geräts. Jetzt gibt es Gewissheit über alle Neuerungen, die Käufer in der aktuellsten Version des Fitness-Trackers erwarten.Die zwei wichtigsten Punkte sind für viele Nutzer sicherlich die Verlängerung der Laufzeit und das hellere Display. Beides hat das Smart Band 9 jetzt bekommen. Denn die Akkukapazität steigt von 190 mAh auf 233 mAh. Damit soll die Batterie bei "normaler Nutzung" bis zu 21 Tage halten. Ist das Always-On-Display aktiviert, soll eine Akku-Ladung immerhin noch für neun Tage am Stück ausreichen.Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das eine Laufzeitsteigerung von satten 27 Prozent. Das Smart Band 8 schafft nach offiziellen Herstellerangaben nämlich gerade einmal 16 Tage ohne Aufladen.Zudem ist das Display des Smart Band 9 deutlich heller. Mit 1.600 Nits wird die Leuchtkraft des Panels verdoppelt. Der Fitness-Tracker bringt damit die gleiche Helligkeit mit, wie etwa das aktuelle iPhone 15 von Apple. So wird es vor allem unter freiem Himmel und bei Sonnenschein einfacher, die Anzeige auf dem Display zu lesen.Am Design hat sich hingegen nicht viel geändert. Das kleine Gerät kommt weiterhin in seiner gewohnten ovalen Form daher. Kunden können einzig zwischen ein paar neuen Farben für das Gehäuse wählen. Neben den bereits bekannten Optionen "Champagne Gold" und "Graphite Black" sind nun auch die Töne Silber, Blau und Pink erhältlich. Zudem gibt es wieder jede Menge neue Armbänder aus Leder und Metall sowie neue Halsketten für den Pebble Mode des Fitness-Trackers geben.Bisher ist das Xiaomi Smart Band 9 nur in China für 249 Yuan (umgerechnet etwa 31 Euro) erhältlich. Genaue Angaben dazu, wann das Gerät im Rest der Welt auf dem Markt erscheinen wird und was es dann kosten soll, machte das Unternehmen bisher nicht. Wenn die Vergangenheit aber als Indikator dient, dürfte der Fitness-Tracker hierzulande vermutlich für 40 bis 50 Euro angeboten werden und gegen Ende des Jahres in den Läden stehen.