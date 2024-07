Mit UUID: Smart-TV mit unabsichtlicher "DoS-Attacke" auf Windows-PC

TV-Geräte von Hisense scheinen über eine etwas unglücklich implementierte Funktion Probleme auf Windows-Rechnern verursachen zu können. Dabei werden die Computer letztlich mit einer Flut an UUIDs in die Knie gezwungen.

Geräte nutzen UUIDs zur Identifizierung

PC mit immer mehr Problemen

Fernseher sendet immer neue UUIDs

Keine Stellungnahme vom Hersteller

Elektronikgeräte kommunizieren untereinander. Das ist nichts Neues. Um sich zu verbinden und im Anschluss Daten auszutauschen, müssen sich die einzelnen Computer, Mobiltelefone oder Smart-TVs jedoch eindeutig identifizieren lassen. Das geschieht zum Beispiel über einen Universally Unique Identifier (UUID).Dabei handelt es sich um eine 128-Bit-Zahl, die zum Großteil zufällig generiert wird. Wie sich jetzt herausgestellt hat, kann eine UUID im Zusammenspiel zwischen Hisense-TV-Geräten und Windows-Computern aber zu argen Problemen führen.So erging es unter anderem der kanadischen Sounddesignerin Priscilla Snow, die in einem Blogeintrag davon berichtet, wie sie in den letzten Jahren damit zu kämpfen hatte, dass ihr Computer immer langsamer wurde. Irgendwann schienen aber auch Grundfunktionen zu fehlen. So verschwand unter anderem die Taskleiste, angeschlossene Peripheriegeräte funktionierten nicht mehr und die Systemeinstellungen von Windows konnten nicht mehr aufgerufen werden.Nach einer langen Internetsuche fand sie schließlich in einem Microsoft Hilfe-Forum einen Eintrag, der sie in die richtige Richtung lenkte. Denn ein Nutzer mit einem ähnlichen Problem identifizierte überraschenderweise seinen Fernseher als den Übeltäter.Wie sich herausstellte, besaßen sowohl Snow als auch der Verfasser des Forumeintrags ein TV-Gerät von Hisense. Anscheinend sendeten die Fernseher in regelmäßigen Abständen neu generierte UUIDs aus, um für andere Netzwerkgeräte sichtbar zu sein.Jede dieser Nummern wurde dann von den Windows-Rechnern fälschlicherweise als ein neues Gerät in die Geräteliste aufgenommen. Schon nach kurzer Zeit gab es so viele Einträge, dass sie sich negativ auf das Windows-Betriebssystem auswirkten und die oben erwähnten Probleme verursachten. Man könnte sagen, dass der TV den Computer sozusagen mit der Art DoS-Attacke lahmlegte.Priscilla Snow konnte ihren PC letztlich durch minutenlanges manuelles Löschen der Einträge wieder "reparieren". Auf eine Nachfrage von The Verge bei Hisense gab es vom chinesischen TV-Hersteller noch keinerlei Reaktion. Es ist nicht undenkbar, dass ein solches Problem auch von Fernsehgeräten anderer Marken verursacht werden kann.