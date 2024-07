MAN testet heute erstmals autonome Lastwagen auf der Autobahn

Die Technik für das autonome Fahren hat in den komplexen Strukturen der Großstädte zwar noch einige Probleme, die vergleichsweise einfachen Wege über die Autobahn sind hingegen gut zu bestreiten. MAN testet nun, wie gut dies bei LKW bereits funktioniert.

Heute führt das Unternehmen erste Praxistests auf der A9 bei München durch. Zuvor wurde das Testfahrzeug bereits auf dem Firmengelände längeren Versuchsreihen unterzogen. Die Entwicklung läuft seit Anfang 2022, beteiligt waren diverse Partner wie Knorr-Bremse, Leoni, Bosch, Fernride, BTC Embedded Systems sowie Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft und der Technischen Universitäten München und Braunschweig, berichtet die Tagesschau Auf Basis der bisherigen Tests bekam MAN nun die Genehmigung, das Fahrzeug auch auf der öffentlichen Autobahn bewegen zu dürfen. Eine Auflage ist dabei allerdings, dass Techniker im Kontrollzentrum jederzeit eingreifen können. Auch ein Fahrer ist an Bord, der bei Bedarf das Steuer übernehmen kann.MAN testet die autonome Technologie auch in anderen Bereichen. So setzt man entsprechende Systeme auch schon beim Warenumschlag im Hamburger Hafen ein. Bis zum Jahresende will man außerdem einen Pendelverkehr zwischen zwei Logistikpunkten an der Autobahn testen.Bisherige Versuche haben laut MAN gezeigt, dass die Technologie Effizienzgewinne von bis zu 40 Prozent bringen kann. Denn vor allem auf den Touren, auf denen keine komplexeren Aufgaben zu erledigen sind, ist kein Personal mehr nötig, das an Ruhezeiten gebunden ist und auch mal krank wird. MAN will zumindest in den kommenden Jahren noch diverse Testfahrten durchführen und 2030 in die Serienproduktion starten.Man geht dabei nicht davon aus, dass die Entwicklung zu massiven Stellenverlusten in der Branche führen wird, da die Technik in den Fachkräftemangel hineinstößt. Denn die autonomen Fahrzeuge werden eher die Abwicklung der Langstrecken übernehmen. Fahrer können dann regional eingesetzt werden und die Zeit der Übernachtungen auf Autobahn-Raststätten wäre vorbei.