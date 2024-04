Waipu.tv Rabatt: Zwei Jahre Fernsehen ab sofort zum Vorteilspreis

Bei Waipu.tv erhaltet ihr jetzt das beliebte Vorteilspaket für zwei Jahre zum Sparpreis. So könnt ihr euch langfristig für günstige 9,99 Euro pro Monat an den TV-Streaming-Dienst binden und alle (HD)-Sender, Pre­mium-Funktionen und die Waiputhek nutzen.

Günstiges Vorteilspaket für Langzeitkunden

Waipu.tv Vorteilspaket 2 Jahre Perfect Plus für mtl. 9,99 Euro

Die Vorteile vom Streaming mit Waipu.tv

Perfect Plus Paket für zwei Jahre

269 Sender (254 in HD) und 65+ Pay-TV-Sender

30.000 Filme und Serien auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher

Auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig

9,99 Euro pro Monat , 12,99 Euro ab dem 25. Monat

, 12,99 Euro ab dem 25. Monat Nach 24 Monaten monatlich kündbar

Gesamtersparnis ca. 72 Euro

Praktisch für alle, die nicht ständig jeder Rabattaktionen hinterherjagen wollen, bietet Waipu.tv sein vollumfängliches Perfect Plus Paket inklusive sämtlicher HD-Sender und Premium-Features jetzt für monatlich nur 9,99 Euro an. Der Sparpreis gilt dabei für zwei Jahre. Im Vergleich zum Normalpreis (12,99 Euro) könnt ihr über 70 Euro sparen.Der altbackene TV-Empfang via Kabel, Antennen oder Satelliten, die Nutzung von klobigen HD-Receivern und die steigenden Kosten bei Netzbetreibern sorgen dafür, dass das Streaming-Angebot von Waipu.tv nicht mehr länger nur eine gute Alternative ist, sondern für viele zur ersten Wahl wird. Aktuell bietet Waipu.tv 269 Sender an, 254 davon in HD-Qualität und mehr als 65 Pay-TV-Sender.Weiterhin gehört die Waiputhek mit 30.000 Filmen und Serien auf Abruf sowie ein Speicher von 100 Stunden für das Aufnehmen, Pausieren oder Neustarten von Sendungen, mit zum Paket . Gestreamt werden kann auf nahezu allen Geräten, vom Smartphone und Tablet mit Android oder iOS über Amazon Fire TV, Waipu.tv 4K Stick und Apple TV bis hin zu Chromecast- und Roku-Hardware sowie direkt im Browser.Das Waipu.tv Vorteilspaket mit zwei Jahren Perfect Plus richtet sich zwar vorrangig an Neukunden, oft erhalten aber auch Be­stands­kun­den und Wie­der­keh­rer den Rabatt. Schaut euch auf der Aktionsseite des Streaming-Anbieters um und prüft, ob ihr für das Paket infrage kommt.