Premium-Nutzer von X können blauen Haken nicht länger verstecken

Nutzer des ehemals als Twitter bekannten Dienstes X können seit einer Weile eine kostenpflichtige Variante nutzen, doch manch einem ist es womöglich peinlich, dass andere sehen, dass sie Geld an Elon Musk überweisen. Bisher konnte man das aber verstecken - aber nicht mehr.

Blauer Haken: Feature-Vorteile, aber auch Stigma

Verstecken nicht mehr möglich

Zusammenfassung Nutzer von X können kostenpflichtiges Abo nicht mehr verbergen

Premium-Abo bietet längere Tweets und weniger Werbung

Blaues Häkchen wird als Unterstützung für Musk gesehen

Verstecken des Premium-Symbols bei X nicht mehr möglich

X zwang Nutzer mit vielen Followern zu blauem Häkchen

Nutzer müssen sich mit sichtbarem Premium-Status abfinden

Änderung bei X führt zu Unmut über aufgezwungenes Symbol

Das Premium-Abo von X bietet zwar diverse Vorteile wie längere Tweets, das Editieren von Posts und auch weniger Werbung an, gleichzeitig sehen viele das damit einhergehende blaue Häkchen auch als eine Art politische Sympathiebekundung für Elon Musk an. Denn früher war der blaue Haken prominenten und anderen vertrauenswürdigen Personen vorbehalten, mittlerweile kann man sich diese Markierung aber eben kaufen.So mancher möchte damit auch zum Ausdruck bringen, dass er Elon Musk unterstützt, anderen wiederum ist es peinlich, dass sie auch nur ein wenig in der Nähe des immer rechter auftretenden X-Chefs gerückt werden - sie aber gerne die erweiterten Features nutzen wollen oder auch müssen.Bisher konnte man den neuen blauen Haken, der einen als Premium-Abonnent ausweist, allerdings verstecken. Doch nun geht das nicht mehr, denn X hat diese Möglichkeit kürzlich deaktiviert. Mehrere Nutzer schrieben gestern, dass sie eine entsprechende Benachrichtigung erhalten haben, dass das Verstecken des blauen Hakens künftig nicht mehr möglich sein wird (via The Verge ).Zuletzt hat das Social Network von Elon Musk X-Nutzer mit vielen (verifizierten) Followern mit blauen Haken zwangsbeglückt, man machte damit also einen kleinen Schritt in die Richtung jener Verifizierungen wie sie früher üblich waren. Doch den vielen "Glücklichen" war das nicht wirklich Recht, also beschlossen sie, den blauen Haken zu verstecken - doch nun bleibt ihnen nichts anderes übrig als sich damit abzufinden.