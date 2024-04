Nur heute: Media Markt und Saturn bieten "Volle Gönnung"-Rabatt

Die günstigen Weekend-Deals samt "Volle Gönnung"-Rabatt sind bei Media Markt und Saturn nur noch heute gültig. In den Online-Shops wird am Sonn­tag an der Preisschraube gedreht. Wir zeigen euch die stark reduzierten Technik-Angebote aus den Prospekten.

Angebote: Gaming, Entertainment und Computer

Konsolen, Spiele und günstige Fernseher

Laptops, Drohnen, SSDs und Haushaltsgeräte

Neben den beliebten Oster-Angeboten bieten Media Markt und Saturn an diesem ersten Wochenende des Monats ihren beliebten Volle-Gönnung-Rabatt an. Auch als Weekend-Deals bzw. "Wochenendknaller" bekannt, konzentrieren sich die Händler bis Montag um 9 Uhr vor allem auf Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Entertainment und Computer.Nachfolgend findet ihr die Highlights aus den Online-Shops und die Favoriten der WinFuture-Redaktion, die im Preisvergleich überzeugen konnten.Vor allem Gamer kommen mit dem Volle-Gönnung-Rabatt auf ihre Kosten. Die PlayStation 5 Slim mit zwei PS5-DualSense-Controllern kostet im Bundle nur noch 509 Euro und die Xbox Series X ist für 444 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle PC- und Konsolenspiele. PC-Spieler hingegen könnten ihrem Setup ein Upgrade spendieren, etwa mit dem Gaming-Headset HyperX Cloud Alpha für 60 Euro oder dem Gaming-Monitor MSI Optix G321 (32 Zoll) mit WQHD-Auflösung und 165 Hz.Weiterhin finden wir Gefallen an vielen TV-Bundles, oft sogar mit OLED-Fernsehern. Zum Philips 55 OLED 808/12 (55 Zoll) mit Ambilight und LG OLED 55 C3 7LA (55 Zoll) erhaltet ihr je eine Dolby-Atmos-Soundbar, dem Samsung GQ 65 S90 C (65 Zoll) liegt ein Nintendo Switch OLED-Modell bei und der Sony Bravia KD-75X85L (75 Zoll) kommt sogar mit einer neuen PS5 Slim. Zur AVM FritzBox 7530 AX legen die Händler hingegen den Fritz!Repeater 1200 AX für insgesamt 189 Euro.Gleichzeitig lohnt es sich, über den TV- und Gaming-Tellerrand zu blicken, denn Media Markt und Saturn senken die Preise in vielen weiteren Kategorien. So erhaltet ihr aktuell etwa die DJI Mini 4 Pro Drohne mit Fly More Combo und DJI RC2 für 999 Euro oder auch das Lenovo IdeaPad 3i Notebook mit Intel Core-CPU und 512 GB SSD samt Microsoft 365 Single für 429 Euro. Zum Aufrüsten wird zudem die Samsung 970 Evo Plus SSD mit 1 TB für nur 76 Euro verkauft.Abschließend solltet ihr einen Blick auf die Prospekt-Angebote für Haushaltsgeräte werfen. In den Online-Shops gibt es z.B. den Dyson V8 (2023) Akkusauger für 279 Euro oder den stärkeren Dyson V15 Detect Absolute für 589 Euro. Beliebt ist zudem der Kaffeevollautomat Philips Latte Go 12 für 579 Euro oder auch diverse Waschmaschinen und Side-by-Side-Kühlschränke von Samsung und LG.